"Велике будівництво": Офіс президента піймали на піарі за кошти українців

Офіс президента Ураїни зобов'язав голів обласних державних адміністрацій у рамках програми "Велике будівництво" виготовити інформаційні стенди, буклети та фото-, відеоматеріали згідно з новим брендбуком.

Відповідний лист за підписом заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, який опинився у розпорядженні OBOZREVATEL, було відправлено до голів ОДА (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, ОДА зобов'язали виготовити і встановити на кожному з об'єктів, що будуються у рамках програми, (включаючи школи, дитсадки, стадіони та приймальні) білборд з інформацією про ремонт, а на дорогах, які ремонтують, – по два білборди.

Крім того, в ОП зажадали виготовлення відповідних білбордів і на об'єктах, де ремонт уже завершили, а також забрендувати мінімум 20 службових авто обласних та районних державних адміністрацій. Більш того, необхідно виготовити наліпки "Велике будівництво" для спецтехніки та спецодягу працівників.

При цьому у документі не вказується, де місцеві чиновники повинні брати кошти на виготовлення агітматеріалів.

У листі зазначено, що з метою інформування населення про ініціативи президента, зокрема щодо "Великого будівництва", в ОП підготували відповідний брендбук, у який входять логотип, інформаційні стенди, буклети, фото- та відеоматеріали, білборди.

На виконання розпорядження головам ОДА дали сім днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимошенко заявив, що найближчими тижнями планується завершення ремонту автодоріг, які ведуть до курортів на Чорному та Азовському морях у рамках проєктів "Велике будівництво" і "Мандруй Україною".