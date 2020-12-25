"Велика війна", скандали в ОП і COVID-19: про що Зеленський розповів у "різдвяному" інтерв'ю. Головне

Президент України Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю, в якому відповів на злободенні питання про майбутнє Донбасу, загрозу великої війни з Росією і загальну мобілізацію.

Також глава держави розповів про взаємини з російським лідером Володимиром Путіним і корупційний скандал із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. OBOZREVATEL вибрав для читачів головні та найгучніші тези.

Зеленський запевнив, що може спокійно зателефонувати Путіну і той обов'язково з ним поспілкується. Однак, за словами президента, поки він не бачить істотного приводу робити це.

"Немає предмета для розмови. Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників (радників лідерів країн "нормандської четвірки". – Ред.), то я буду з ним спілкуватися обов'язково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен із ним спілкуватися", – сказав президент.

Президент припустив, як розвиватиметься ситуація, якщо Росія зважиться на масштабне вторгнення в Україну з боку окупованого Криму. За словами глави держави, в такому разі уникнути загальної мобілізації не вдасться, хоча про такий сценарій йому хочеться думати в останню чергу.

"Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє" , – висловився глава держави.

Президент зізнався, що йому хотілося б вийти з Мінських домовленостей. Але це загрожує зняттям санкцій Європейського союзу з Російської Федерації.

"Вважаю, що ми з Мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії і представників ОРДЛО. Але особисто я б вийшов. Тепер, "сидячи у шпагаті", треба щось робити, ставати на ноги, інакше будеш просуватися вперед дуже повільно", – вважає Зеленський.

Водночас він зазначив, що не має наміру сидіти склавши руки і вже працює над реалізацією плану припинення війни на сході, окремі кроки якого почали втілюватися.

Зеленський відмовився давати Татарову категоричну характеристику корупціонера. За його словами, все, у чому підозрюють заступника голови ОПУ, відбулося ще 2017 року, а не за чинної влади.

Однак він зазначив, що якщо хоча би один факт буде вказувати на зловживання владою Татаровим зараз, той повинен бути звільнений.

"Це ранить, це позначається на мені особисто. Мова не про рейтинг і не про імідж... З цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури... Сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен", – підкреслив президент.

Нагадаємо, НАБУ запідозрило Татарова в причетності до справи "Укрбуду" про можливі зловживання і розкрадання грошей під час будівництва житла для воїнів Національної гвардії. Йдеться про фальсифікації експертизи у справі керівника будівельної компанії Максима Микитася.

За словами глави української держави, пандемія коронавірусу показала, що реформа охорони здоров'я в нашій країні нібито виявилася провальною.

"Нам вдалося збити першу хвилю вірусу, але ми точно зрозуміли, що в країні немає системної медицини... Історія зі скороченням лікарень. Слава Богу, що у нас така бюрократія і ми такі менеджери, які не встигли, відповідно до планів реформи, закрити лікарні. І всі вони працюють", – сказав Зеленський.

Він також додав, що, зіткнувшись із таким викликом, як COVID-19, спочатку керівники медичної системи були змушені працювати інтуїтивно. І лише після багатьох безсонних ночей вони змогли напрацювати чіткі дорожні карти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше велике інтерв'ю дала перша леді України Олена Зеленська. У ньому вона розповіла про переїзд на держдачу в Конча-Заспу, вплив на чоловіка і зміни в його характері, ставлення до критики на свою адресу і співпрацю зі студією "Квартал 95".