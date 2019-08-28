"Велика помилка!" Коломойський вказав на основний промах Путіна щодо України

Анексія Росією Криму стало великою стратегічною помилкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Цензор" повідомив український бізнесмен Ігор Коломойський, зазначивши, що з-за окупації півострова глава Кремля розгубив прихильників в Україні.

"До 60% ставилися до Російської Федерації і до російського народу не як до чужого, скажімо так, були симпатії або співчуття, але не ворожнеча. Тому Путін – це та людина, яка в принципі все це перекреслила. Число українців, які голосували за Медведчука і Бойко – 13%. І буде ще менше, тому що це раніше за них могли голосувати як за прихильників Росії. А тепер хто такі Бойко і Медведчук? Зрадники України. І хто за них буде голосувати? Їх результат в 13% – це поки ще залишилися прихильники РФ. Через Путіна Росія втратила 50% своїх симпатиків в Україні, а буде ще менше", – пояснив він.

Коломойський пояснив, що Путін міг перетворити Крим в аналоги типу Абхазії, Осетії, Придністров'ї, але зробив стратегічну помилку.

"Але вони ж взяли цю справу прямо усім гамузом і "схавали", анексували тобто. У них тепер виходу немає. Будь-який наступний правитель прийде, а йому скажуть: "Як же так, великий князь Володимир Красне Сонечко, збирач земель руських, приніс Крим назад в Росію, а ти, шельма і негідник, хочеш його віддати для того, щоб позбутися від якихось санкцій!" – повідомив він.

Також бізнесмен розповів, що не вважає Путіна "маленьким шизофреніком", про що говорив ще в 2014 році.

"Я ж тоді недосвідчена була людина, як чиновник, але ми розуміємо, що людина на посаді так поводитися не повинна. Повинна бути якась дипломатія. Сьогодні вже з висоти прожитих років я б цього не сказав", – підсумував він.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський назвав умову для другого терміну президентства Володимира Зеленського.

Також він вважає, що через рік в Україні можуть відбутися нові позачергові вибори до Верховної Ради.

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