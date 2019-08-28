Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Велика помилка!" Коломойський вказав на основний промах Путіна щодо України

Читати матеріал російською

Анексія Росією Криму стало великою стратегічною помилкою президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Цензор" повідомив український бізнесмен Ігор Коломойський, зазначивши, що з-за окупації півострова глава Кремля розгубив прихильників в Україні.

"До 60% ставилися до Російської Федерації і до російського народу не як до чужого, скажімо так, були симпатії або співчуття, але не ворожнеча. Тому Путін – це та людина, яка в принципі все це перекреслила. Число українців, які голосували за Медведчука і Бойко – 13%. І буде ще менше, тому що це раніше за них могли голосувати як за прихильників Росії. А тепер хто такі Бойко і Медведчук? Зрадники України. І хто за них буде голосувати? Їх результат в 13% – це поки ще залишилися прихильники РФ. Через Путіна Росія втратила 50% своїх симпатиків в Україні, а буде ще менше", – пояснив він.

Новини
"Курорт без русо-туристо!" У Криму поскаржилися на бидло-відпочивальників

Коломойський пояснив, що Путін міг перетворити Крим в аналоги типу Абхазії, Осетії, Придністров'ї, але зробив стратегічну помилку.

"Але вони ж взяли цю справу прямо усім гамузом і "схавали", анексували тобто. У них тепер виходу немає. Будь-який наступний правитель прийде, а йому скажуть: "Як же так, великий князь Володимир Красне Сонечко, збирач земель руських, приніс Крим назад в Росію, а ти, шельма і негідник, хочеш його віддати для того, щоб позбутися від якихось санкцій!" – повідомив він.

Також бізнесмен розповів, що не вважає Путіна "маленьким шизофреніком", про що говорив ще в 2014 році.

"Я ж тоді недосвідчена була людина, як чиновник, але ми розуміємо, що людина на посаді так поводитися не повинна. Повинна бути якась дипломатія. Сьогодні вже з висоти прожитих років я б цього не сказав", – підсумував він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський назвав умову для другого терміну президентства Володимира Зеленського.

Також він вважає, що через рік в Україні можуть відбутися нові позачергові вибори до Верховної Ради.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Іванов Іван
Іванов Іван
лизнул. молдец. засчитано
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! Мы готовы к войне с россией и встретим окупантов достойно! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...