Величезний кортеж "велосипедів" Зеленського в Чернігові потрапив на відео

Журналісти зняли кортеж Володимира Зеленського, коли він виїжджав із аеродрому Півці

Президента України Володимира Зеленського під час робочої поїздки до Чернігова супроводжував величезний кортеж автомобілів.

Як повідомляє "Суспільне Чернігів" на YouTube, кортеж Зеленського потрапив на відео, коли він виїжджав із аеродрому Півці (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Президента супроводжували приблизно 15 машин.

Кортеж Володимира Зеленського

У мережі обурилися довжиною кортежу Зеленського.

"Бачу тільки велосипеди", "Він у них що, по частинах катається?", "А на світлофорах вони стояли, чи пів Чернігова перекрито?" – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Чернігівської області.

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