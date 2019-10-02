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2 жовтня • оновлено в 23:14
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"Ведемо переговори з Росією": у Зеленського поставили на місце ватажків "Л/ДНР"

6.7т Читати матеріал російською

У команді президента Володимира Зеленського прокоментували заяву ватажків "Л/ДНР" про те, що після підписання "формули Штайнмаєра" саме вони нібито будуть вирішувати долю Донбасу.

Відповідь терористам озвучив народний депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради із питань зовнішньої політики Богдан Яременко, передає "ТСН".

"Ми ведемо переговори з Росією. Немає іншої сторони переговорів, крім РФ. Усе інше це блеф і гра", – відреагував він на намір ватажків "Л/ДНР" обговорювати в Мінську повний контроль над "республіками".

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У Зеленського поставили на місце ватажків "Л/ДНР"

У Зеленського поставили на місце ватажків "Л/ДНР"

Яременко також висловився про вибори на окупованій частині Донбасу. За його словами, ймовірну дату назвати неможливо через невирішені питання безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник запевнили, що Україна визнала за "народом Донбасу право самому визначати свою долю".

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Особи
Володимир Зеленський Денис Пушилін Денис Володимирович Леонід Пасічник
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Формула Штайнмаєра
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Два каких то смешных чудака, Пасечник и Пенис Душилин, хотят поучаствовать в тёрках о судьбе бантустанов дырляндии ))) Лошки. Таким привокзальным шлюхам, как они, сообщат о решении постфактум .
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Ведем переговоры с Европой. У Путина осадили главарей "Вукраины". Нет другой стороны переговоров, кроме Франции и Германии. Американские марионетки, сидящие в Киеве, не будут решать судьбу Донбасса.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Если почитать Минские соглашения, то там Россия не сторона конфликта, а посредник, как и Франция с Германией. Зачем нести чушь?
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Добрыня .
Добрыня .
Злопыхатель Вежливый, Ну точно. И Укрпочтой доставили.))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Добрыня ., На Алиекспресс купили... А ШО, низя ? )))
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