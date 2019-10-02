"Ведемо переговори з Росією": у Зеленського поставили на місце ватажків "Л/ДНР"

У команді президента Володимира Зеленського прокоментували заяву ватажків "Л/ДНР" про те, що після підписання "формули Штайнмаєра" саме вони нібито будуть вирішувати долю Донбасу.

Відповідь терористам озвучив народний депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради із питань зовнішньої політики Богдан Яременко, передає "ТСН".

"Ми ведемо переговори з Росією. Немає іншої сторони переговорів, крім РФ. Усе інше – це блеф і гра", – відреагував він на намір ватажків "Л/ДНР" обговорювати в Мінську повний контроль над "республіками".

У Зеленського поставили на місце ватажків "Л/ДНР"

Яременко також висловився про вибори на окупованій частині Донбасу. За його словами, ймовірну дату назвати неможливо через невирішені питання безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник запевнили, що Україна визнала за "народом Донбасу право самому визначати свою долю".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!