Вчені вперше виявили мікропластик у пробах людського калу

Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок.Пілотне дослідження австрійських вчених вказало на наявність мікропластику у людських організмах. Про це йдеться у результатах, опублікованих Медичним університетом Відня і австрійським федеральним відомством з питань захисту довкілля у вівторок, 23 жовтня. Дослідники проаналізували кал восьми різних людей і в усіх пробах виявили часточки мікропластику.

Серед осіб, що взяли участь у дослідженні, - люди віком від 33 до 65 років, які проживають на різних континентах і не знають одне одного. Впродовж тижня усі вони вели щоденники харчування. Усі учасники вживали їжу, упаковану в пластик, або пили напої з пластикових пляшок. Кілька учасників вживали рибу або морепродукти, жоден з них не був суворим вегетаріанцем.

Дослідники зазначають, що найбільше їх вразило розмаїття видів пластику. Зокрема, результати аналізу вказують на наявність поліпропілену та поліетилентерефталату. "У нашій лабораторії ми виявили дев'ять різних видів пластику розміром від 50 до 500 мікрометрів", - повідомляє Беттіна Лібманн (Bettina Liebmann), експертка австрійського відомства із питань довкілля, цитує агентство dpa.

Мікропластик в організмі людини - недосліджена тема

Вченим не вдалося науково підтвердити наявність зв'язку між споживанням певних продуктів та появою мікропластику в організмі через малу кількість учасників наукового експерименту. Даний аналіз слугує підготовчим етапом до іншого, більш ґрунтовного дослідження. Лібманн зазначає, що в темі мікропластику в людському організмі ще залишається багато невідомого.

Мікропластик потрапляє у довкілля з автомобільних шин, відходів будівництва, косметики і багатьох інших джерел. Масштабне дослідження показало, що в Німеччині щороку потрапляє у довкілля близько 300 тисяч тонн первинного мікропластику.

Німецьке міністерство освіти та наукових досліджень з метою вивчення теми пластику створило велику програму, що складається із 18 проектів із залученням близько сотні партнерів зі сфер науки та економіки, з громадських об'єднань та місцевих органів влади.

У березні поточного року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що на даний час немає доказів впливу на здоров'я людини мікропластику у воді з пляшок. Перед тим результати міжнародного дослідження, опублікованого Orb Media (громадською журналістською мережею з центром у Вашингтоні) спільно з Deutsche Welle, показали, що бутильована питна вода забруднюється мікропластиком від самих пляшок.