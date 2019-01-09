Вчені виявили загадкові надпотужні сигнали з глибин космосу

Потік незвично потужних періодичних радіоімпульсів походить далеко з-за меж нашої рідної галактики Чумацький шлях, кажуть канадські вчені. Природа цього випромінювання незрозуміла.Група астрономів з Канади виявила досить незвичний потік радіохвиль з глибин Всесвіту. Наукову статтю про виявлене відкриття оприлюднило у середу, 9 січня, видання Nature.

На сьогодні єдине, що відомо науковцям, це те, що ці радіохвилі - власне, періодичні швидкі радіоспалахи - утворилися далеко за межами нашої галактики Чумацький шлях.

З якого саме куточка Всесвіту надходять ці радіоімпульси та що стало причиною їхньої появи - загадка, визнають дослідники. Щодо природи імпульсів астрофізики теж поки що не дійшли згоди.

Виявлені спалахи в радіохвильовому діапазоні неймовірно потужні. Попри те, що вони тривають лічені мілісекунди, під час цих спалахів випромінюється енергія, еквівалента тій, котру наше рідне світило Сонце може виробити за 10 тисяч років.

Самі радіохвилі виявили минулого літа в рамках програми CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. - Ред.) "До кінця року ми зафіксували 1000 спалахів", - повідомили в Університеті Британської Колумбії, цитує агенція новин AFP.

Науковці фіксували потужні радіохвильові імпульси ще з 2007 року. Але лише раз було підтверджено періодичність такого спалаху. Про той випадок повідомили 2012 року астрофізики, котрі працювали в обсерваторії у Пуерто-Рико.