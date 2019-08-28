Вчаться тиснути на кнопки: нардепи прийшли на "генеральну репетицію" в Раду

Новообрані народні депутати напередодні урочистого відкриття Верховної Ради України дев'ятого скликання проходять навчання в залі засідань.

Парламентарії тестують систему голосування "Рада-3" і діляться фотографіями на сторінках в Facebook.

Майстер-клас дають представники апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів.

Навчання проходить без присутності преси, входи на територію парламенту охороняють патрулі поліції.

Олександр Мариковський, Facebook

Ігор Негулевскій Facebook Негулевского

Ігор Негулевскій Ігор Негулевскій, Facebook

Роксолана Підласий Роксолана Підласий, Facebook

Як стало відомо OBOZREVATEL з джерел в партії, за день до старту парламентської роботи генеральну зустріч з нардепами проведе президент Володимир Зеленський.

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