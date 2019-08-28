Вчаться тиснути на кнопки: нардепи прийшли на "генеральну репетицію" в Раду

Новообрані народні депутати напередодні урочистого відкриття Верховної Ради України дев'ятого скликання проходять навчання в залі засідань.
Парламентарії тестують систему голосування "Рада-3" і діляться фотографіями на сторінках в Facebook.
Майстер-клас дають представники апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів.
Навчання проходить без присутності преси, входи на територію парламенту охороняють патрулі поліції.
Олександр Мариковський, Facebook
Ігор Негулевскій
Facebook Негулевского
Ігор Негулевскій
Ігор Негулевскій, Facebook
Роксолана Підласий
Роксолана Підласий, Facebook
Як стало відомо OBOZREVATEL з джерел в партії, за день до старту парламентської роботи генеральну зустріч з нардепами проведе президент Володимир Зеленський.
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