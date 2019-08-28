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Вчаться тиснути на кнопки: нардепи прийшли на "генеральну репетицію" в Раду

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Новообрані народні депутати напередодні урочистого відкриття Верховної Ради України дев'ятого скликання проходять навчання в залі засідань.

Парламентарії тестують систему голосування "Рада-3" і діляться фотографіями на сторінках в Facebook.

Майстер-клас дають представники апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів.

Навчання проходить без присутності преси, входи на територію парламенту охороняють патрулі поліції.

Вчаться тиснути на кнопки: нардепи прийшли на "генеральну репетицію" в Раду

Олександр Мариковський, Facebook

Ігор Негулевскій

Ігор Негулевскій

Facebook Негулевского

Ігор Негулевскій

Ігор Негулевскій

Ігор Негулевскій, Facebook

Роксолана Підласий

Роксолана Підласий

Роксолана Підласий, Facebook

Як стало відомо OBOZREVATEL з джерел в партії, за день до старту парламентської роботи генеральну зустріч з нардепами проведе президент Володимир Зеленський.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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