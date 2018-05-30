Вбивство журналіста Аркадія Бабченка шокувало Україну

Застрелений у Києві 29 травня російський журналіст Аркадій Бабченко, на думку більшості його колег, став жертвою замовного вбивства. Слідство не виключає зв'язку злочину з професійною діяльністю Бабченка.Одразу після появи перших повідомлень про вбивство Аркадія Бабченка його друзі, колеги та знайомі почали збиратися біля будинку, де жив і був застрелений журналіст. Провідні телеканали й інтернет-ресурси до пізньої ночі проводили прямі трансляції з місця злочину і починали з повідомлення про цю подію свої вечірні, нічні та ранкові випуски новин. У соцмережах переважає обурення вбивством та висловлюється співчуття родині та близьким загиблого журналіста. Правоохоронці не виключають кількох версій злочину, але найбільш вірогідною вважають професійну діяльність Бабченка та його критичну до московського режиму громадянську позицію.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман першим з найвищих посадових осіб відреагував на цей злочин. На своїй сторінці у Facebook він заявив про причетність російської влади до вбивства Бабченка і назвав його "справжнім другом України, який розповідав світові правду про російську агресію". Натомість екс-спікер, а нині депутат Верховної Ради України Володимир Литвин закликав дати слідству час на встановлення обставин злочину із тим, аби запобігти "ускладненню роботи в нормандському форматі і в інших форматах щодо вирішення проблеми встановлення миру на Донбасі" та запровадження миротворчої місії.

Альтернативні версії

Натомість правозахисник і очільник організації "Інститут "Республіка" Володимир Чемерис не відкидає альтернативної версії вбивства Бабченка. Він заявив, що погрози активістам і журналістам стали звичним явищем, а Україна стала "мінним полем в першу чергу для тих, хто має сміливість попри погрози висловлювати свою точку зору, яка не збігається із офіційною пропагандою і лінією правлячої партії". На думку Чемериса, в Україні вже немає свободи слова і будь-хто незгідний може опинитися під загрозою. Як приклад він навів вбивство публіциста Олеся Бузини та судові переслідування інших незгодних.

Водночас близький друг і колега Аркадія Бабченка Айдер Муджабаєв в інтерв'ю журналістам зауважив, що Бабченко, як громадянин Росії, ніколи не дозволяв собі критикувати ситуацію всередині України, аби не втручатися в її внутрішні справи. А його діяльність як блогера у Facebook і автора тижневої програми на кримськотатарському телеканалі ATR була скерована виключно на аналіз і критику політики Росії та осуд її участі у війнах на Донбасі і в Сирії. "Він мені казав, що нарешті може писати в Україні все, що думає, і тими словами, якими він думає. Він був дуже дружньою людиною і не мав особистих ворогів, я впевнений, що його вбивство суто політичне - це міжнародний тероризм з боку Росії", - сказав Муджабаєв.

Застереження колег

Інші колеги, які близько знали Бабченка, також стверджують, що він ніколи не отримував погроз з боку українців і не скаржився на них. Водночас його блог у Facebook був сповнений проклять і погроз російських дописувачів, "до яких він ставився з іронією". Присутні на місці вбивства Бабченка ставили його в один ряд із іншими критиками Кремля: депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, Аміни Окуєвої і Павла Шеремета. Деякі додавали до списку і вбивства опозиційних до режиму Путіна росіян за кордоном, зокрема, отруєння полонієм російського розвідника Олександра Литвиненка, а також замах на родину Скрипалів.

Український журналіст Юрій Бутусов також підтримує версію про причетність до вбивства Бабченка Кремля. Утім, він не вірить у спроможність слідства встановити особи вбивць і довести їхній зв'язок із російськими замовниками. "Це черговий акт агресії і виклик тим, хто бореться з Путіним і захищає свободу України. Це масова тактика засилання кілерів в Україну та найму їх в середовищі кримінальних структур. Доки в нас безвізовий режим з країною-агресором, яка сюди засилає вбивць, говорити про контррозвідувальний режим дуже важко", - заявив Бутусов. Російський опозиціонер Костянтин Боровий в інтерв'ю одному з українських телеканалів також заявив, що, на його думку, "російські спецслужби вільно почуваються в Україні".

Тим часом низка журналістів, зокрема, журналіст-розслідувач Денис Бігус, оприлюднили в соцмережах заклик до небайдужих допомогти отримати дані з камер спостереження неподалік від помешкання Бабченка, які могли зафіксувати обставини вбивства та підозрюваного у його скоєнні. Також з'явилися заклики вшанувати пам'ять Бабченка і приносити квіти до посольства Росії.