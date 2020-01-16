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16 січня • оновлено в 17:22
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Вбивство Шеремета: від уряду зажадали створити слідчу комісію

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Народна депутатка з парламенської фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз зареєструвала постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії для розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Парламентарка зазначила, що метою створення ТСК, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.

"Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини", – додала она.

Від уряду зажадали створити ТСК по розслідуванню вбивства Павла Шеремета

Від уряду зажадали створити ТСК по розслідуванню вбивства Павла Шеремета

Депутатка нагадала, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:

Яни Дугарь – волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;

Юлії Кузьменко – відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;

Андрія Антоненка – музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.

Вбивство Шеремета: від уряду зажадали створити слідчу комісію

Facebook \ Ірина Фріз

Вбивство Шеремета: від уряду зажадали створити слідчу комісію

Facebook \ Ірина Фріз

Вбивство Шеремета: від уряду зажадали створити слідчу комісію

Facebook \ Ірина Фріз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Антоненко відмовився давати свідчення у справі про вбивство журналіста.

  • Слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненка.

  • Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили в задоволенні апеляційної скарги.

  • Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними в убивстві Шеремета.

  • ЗМІ повідомило, що людина, яка брала участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета й була зафіксована камерами відеоспостереження, нижча за Антоненка.

  • Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями в його квартирі, лише муляж.

  • Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили в убивстві журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Ірина Фриз
Місце
Україна
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