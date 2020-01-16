Вбивство Шеремета: від уряду зажадали створити слідчу комісію

Народна депутатка з парламенської фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз зареєструвала постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії для розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Парламентарка зазначила, що метою створення ТСК, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.

"Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини", – додала она.

Від уряду зажадали створити ТСК по розслідуванню вбивства Павла Шеремета

Депутатка нагадала, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:

Яни Дугарь – волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;

Юлії Кузьменко – відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;

Андрія Антоненка – музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.

Facebook \ Ірина Фріз

Facebook \ Ірина Фріз

Facebook \ Ірина Фріз

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