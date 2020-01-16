Вбивство Шеремета: від уряду зажадали створити слідчу комісію

Народна депутатка з парламенської фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз зареєструвала постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії для розслідуванням вбивства Павла Шеремета.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Парламентарка зазначила, що метою створення ТСК, в рамках здійснення демократичного парламентського контролю, є всебічне та об’єктивне дослідження обставин справи Павла Шеремета, перевірка правомірності дій правоохоронних органів та суду, перевірка законності арешту підозрюваних у справі та з’ясування справжнього стану розслідування вбивства.
"Чітко розумію, що діяльність слідчої комісії та результати її роботи за даних обставин мають вагоме суспільне значення, а отже, нас очікує дійсно непростий шлях зі встановлення істини", – додала она.
Від уряду зажадали створити ТСК по розслідуванню вбивства Павла Шеремета
Депутатка нагадала, що 13 грудня відбувся арешт громадських активістів, волонтерів та захисників України:
Яни Дугарь – волонтерки, військового медика і молодшого сержанта 25-ї повітряно-десантної бригади, учасниці ООС;
Юлії Кузьменко – відомого дитячого кардіохірурга, волонтерки, громадської діячки;
Андрія Антоненка – музиканта, сержанта ССО, учасника ООС.
Facebook \ Ірина Фріз
Facebook \ Ірина Фріз
Facebook \ Ірина Фріз
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі про вбивство журналіста.
Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили в задоволенні апеляційної скарги.
Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними в убивстві Шеремета.
ЗМІ повідомило, що людина, яка брала участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета й була зафіксована камерами відеоспостереження, нижча за Антоненка.
Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями в його квартирі, лише муляж.
Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили в убивстві журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році.
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