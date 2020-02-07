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8 лютого • оновлено в 08:00
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Вбивство Шеремета: від Ради зажадали створити слідчу комісію

2.1т
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У Верховній Раді ініціювали створення слідчої комісії щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз на брифінгу у Верховній Раді України. За її словами, постанова про створення ТСК уже зареєстрована.

"Ми прагнемо реально довести цю справу до логічного завершення. І ми не хочемо, щоб винних призначали, щоб втрачали репутацію ті чи інші посадовці, правоохоронні органи, судова система", – наголосила депутатка.

Від Верховної Ради зажадали створити слідчу комісію з розслідування вбивства Павла Шеремета

Від Верховної Ради зажадали створити слідчу комісію з розслідування вбивства Павла Шеремета

Фріз також додала, що депутати прагнуть створити майданчик у стінах парламенту, де неупереджено, незаангажовано, без будь-яких маніпуляцій та інсинуацій дозволять розглядати цю справу.

"Громадяни України повинні мати можливість переконатися, що ця справа є резонансною не лише за стінами цього парламенту, і депутати прагнуть здійснювати те, що їм належить за їхнім функціоналом", – сказана Фріз.

Вона повідомила, що в ТСК будуть представники різних фракцій – "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", позафракційні

Фріз висловила сподівання, що після розгляду проєкту постанови про створення ТСК на засіданні регламентного комітету наступної середи, він буде винесений у залу для ухвалення рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Антоненко відмовився давати свідчення у справі про вбивство журналіста.

  • Слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненка.

  • Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили у задоволенні апеляційної скарги.

  • Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент з підозрюваними в убивстві Шеремета.

  • ЗМІ повідомило, що людина, яка брала участь у закладанні вибухівки під авто Шеремета й була зафіксована камерами відеоспостереження, нижча за Антоненка.

  • Музикант заявив, що що міна, знайдена правоохоронцями в його квартирі, лише муляж.

  • Антоненко висунув власні версії, чому його запідозрили в убивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Ірина Фриз
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Дейман Алон
Дейман Алон
Против задержанных доказательства сфабрикованы и притянуты за уши, вина не доказана, наоборот доказательства невиновности и алиби подозреваемых судом не принимаются, разве это суд? Нет, это - судилище в лучших традициях Совка, когда виновных назначают, а дальше уже система их перемалывает.
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