Вбивство Шеремета: від Ради зажадали створити слідчу комісію

У Верховній Раді ініціювали створення слідчої комісії щодо розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомила депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз на брифінгу у Верховній Раді України. За її словами, постанова про створення ТСК уже зареєстрована.

"Ми прагнемо реально довести цю справу до логічного завершення. І ми не хочемо, щоб винних призначали, щоб втрачали репутацію ті чи інші посадовці, правоохоронні органи, судова система", – наголосила депутатка.

Від Верховної Ради зажадали створити слідчу комісію з розслідування вбивства Павла Шеремета

Фріз також додала, що депутати прагнуть створити майданчик у стінах парламенту, де неупереджено, незаангажовано, без будь-яких маніпуляцій та інсинуацій дозволять розглядати цю справу.

"Громадяни України повинні мати можливість переконатися, що ця справа є резонансною не лише за стінами цього парламенту, і депутати прагнуть здійснювати те, що їм належить за їхнім функціоналом", – сказана Фріз.

Вона повідомила, що в ТСК будуть представники різних фракцій – "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", позафракційні

Фріз висловила сподівання, що після розгляду проєкту постанови про створення ТСК на засіданні регламентного комітету наступної середи, він буде винесений у залу для ухвалення рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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