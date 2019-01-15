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/Політика

Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео)

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У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Вбивство популярного політика поглибило розкол у польському суспільстві.Польща шокована. Жителі Гданська приносять квіти і запалюють свічки, щоб вшанувати пам'ять міського голови Павла Адамовича. Незважаючи на багатогодинну операцію і підтримку сотні поляків, які прийшли здати кров, мер помер від ножових поранень. Багато людей у місті знали його особисто.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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