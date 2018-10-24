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Вбивство Хашоггі: США скасовують візи для причетних саудівців

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США роздумують над застосуванням "закону Магнітського" щодо Саудівської Аравії. Наразі ж лише відкликані зо два десятки віз.Сполучені Штати Америки заявили, що скасовують візи для близько двох десятків посадовців Саудівської Аравії, які, за їхніми даними, пов'язані з убивством журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві країни в Стамбулі. Про це у вівторок, 23 жовтня, повідомив держсекретар США Майк Помпео. "Це покарання - не останнє слово США щодо цього", - цитує його агенція новин AFP.

За словами речницями Держдепартаменту Хізер Ноєрт, ідеться про 21 представника Саудівської Аравії. Помпео ж уточнив, що це службовці "розвідки, королівського суду, МЗС та інших міністерств". Він також припустив, що Вашингтон може використати "закон Магнітського" щодо арабської монархії, але наголосив, що Ер-Ріяд залишається союзником США.

Раніше Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством критичного до влади журналіста Хашоггі в стамбульському консульстві. Поточна ж версія Саудівської Аравії пояснює смерть журналіста ситуацією, яка вийшла з-під контролю: начебто почалася "кулачна бійка", у якій Хашоггі і загинув. Інші припущення з Ер-Ріяда, зроблені на правах анонімності, кажуть про задушливий захват, який немолодий чоловік не пережив.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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