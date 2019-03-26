"Убьем 8 тысяч украинцев": Порошенко рассказал о личных угрозах Путина

Президент України Петро Порошенко розповів про погрози глави Росії Володимира Путіна під час боїв за Дебальцеве на Донеччині.

Про те, як у лютому 2015 року 25 батальйон 128 гірсько-піхотної бригади ЗСУ героїчно тримав місто, український лідер нагадав у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"У серці кожного українця стояли назви блокпостів, які вгризлися в землю", — сказав президент.

Скрін відео ICTV

"А Путін сидів і вільно аналізував. Ні, ми не будемо припиняти вогонь. Ні, ми не зупинимо наступ. Ні, ваші війська в кільці, і ми нікого не випустимо, і у вас буде вбито, пане президенте, 8 тисяч українців. Тих, хто в петлі. Або вони піднімають білий прапор, здають зброю і здаються, або ми їх знищимо", — продовжив Порошенко.

"Як я можу ставитися до людини, яка промовляє такі слова. Я сказав: нічого у вас не вийде. Ми ніколи не піднімемо білий прапор, це честь українського воїна. Ми тримаємо шлях на вихід, ми виведемо наші війська", — наголосив глава України.

Скрін відео ICTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували раніше невідомі кадри боїв українських захисників за Дебальцеве Донецької області, які розгорнулися в лютому 2015 року.

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