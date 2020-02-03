Головна Новини
3 лютого • оновлено в 16:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
Всі статті автора

Важливий рік Митрополита Епіфанія

1.5т

Минув перший складний і такий важливий рік предстоятельського служіння Митрополита Епіфанія. Визнання нашої Церкви Церквами інших країн, всезростаюча кількість вірян і головне - довіра до ПЦУ та її Предстоятеля - ось дуже неповний перелік здобутків.

Неконфліктність, поміркованість, прагнення ще більш наблизити нашу Церкву до духовних потреб сучасної людини, особлива спільна мова з молодим поколінням, неприхований патріотизм та духовна підтримка Збройних Сил України та Добровольчого руху, розуміння усе більш вагомої соціальної ролі Церкви, зрештою, особиста скромність Предстоятеля, супроводжували та надихали нас протягом цього року.

Це вартує боротьби, яка тривала сотні років. І триває надалі, бо ми лише на початку шляху. Успіхів Вам, Ваше Блаженство!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook В'ячеслава Кириленка
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
5
Смішно
22
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
От арктических сияний не согреет Землю свет. Есть у церкви Епифаний - независимости нет. Даже коль его со свитой станут в мире признавать, всё равно митрополиту патриархом не бывать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лисак Віктор
Лисак Віктор
Как сейчас завоют кремлевские шавки!!! Прости их, Господи, ибо не понимают что творят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Фундатори ідеології сіонізму - ідеї відтворення єрвейської державності на історичних заемлях - правильно вважали, що єврейська держава буде неможлива без єдиної мови (івриту) і релігії (іудаїзм). І вони були абсолютно праві, хоча внаслідок цього (також і внаслідок голокосту) зник той величезний пласт єврейської культури, який був створений на ідіш. Тому мова і традиційна релігія (і церква) - це те, без чого відродження справжньої Української державності не відбудеться. Саме тому рашисти та їхня п"ята колона в Україні робить все, щоби цього не відбулося. Але якщо їм не вдалося зробити це раніше, то не вийде і в майбутньому!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги