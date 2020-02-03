Минув перший складний і такий важливий рік предстоятельського служіння Митрополита Епіфанія. Визнання нашої Церкви Церквами інших країн, всезростаюча кількість вірян і головне - довіра до ПЦУ та її Предстоятеля - ось дуже неповний перелік здобутків.

Неконфліктність, поміркованість, прагнення ще більш наблизити нашу Церкву до духовних потреб сучасної людини, особлива спільна мова з молодим поколінням, неприхований патріотизм та духовна підтримка Збройних Сил України та Добровольчого руху, розуміння усе більш вагомої соціальної ролі Церкви, зрештою, особиста скромність Предстоятеля, супроводжували та надихали нас протягом цього року.

Це вартує боротьби, яка тривала сотні років. І триває надалі, бо ми лише на початку шляху. Успіхів Вам, Ваше Блаженство!

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