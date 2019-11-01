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1 листопада • оновлено в 14:28
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"Важкий день": "слугу народу" впіймали за іграми у Раді

2.4т Читати матеріал російською

Народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона засікли за грою на мобільному телефоні під час засідання Верховної Ради 1 листопада.

Фото оприлюднило видання "Букви". "Черговий важкий день у Раді", йдеться у підписі до знімка.

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На поточному тижні народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Люботу помітили на засіданні Верховної Ради з еспандером у руках. Еспандер виявився і у нардепа Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини". Також один один з народних обранців приніс із собою до будівлі парламенту спінер.

"Важкий день": "слугу народу" впіймали за іграми у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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