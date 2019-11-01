"Важкий день": "слугу народу" впіймали за іграми у Раді

Народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона засікли за грою на мобільному телефоні під час засідання Верховної Ради 1 листопада.

Фото оприлюднило видання "Букви". "Черговий важкий день у Раді", йдеться у підписі до знімка.

На поточному тижні народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Люботу помітили на засіданні Верховної Ради з еспандером у руках. Еспандер виявився і у нардепа Андрія Кожем'якіна з "Батьківщини". Також один один з народних обранців приніс із собою до будівлі парламенту спінер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня нардеп Богдан Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг знаходилось в його телефоні. При цьому повідомив, що воно було сфабриковане ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався у соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-листування "слуги народу".

Також були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.

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