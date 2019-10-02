"Важка спадщина!" Путін "дав пораду" Зеленському щодо Донбасу

Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський має "вирішити, як розвивати відносини з Донбасом".

Цй вислів він озвучив на сесії Російського енергетичного тижня, пише "Інтерфакс". Водночас отриману владу Путін назвав "важким спадком" для українського президента.

"Зеленському належить багато вирішити, але перш за все, звичайно, потрібно вирішити питання розвитку відносин України з Донбасом", – заявив він.

Також, на його думку, в нашій країні перестали існувати багато галузей промисловості.

"Коли Україна перебувала разом із Росією в складі Радянського Союзу, то була високотехнологічною промисловою республікою. Вона втратила статус промислово розвиненої держави", – сказав президент РФ.

Володимир Путін РБК

Як писав OBOZREVATEL, Путін повідомив, що в США почали навмисне атакувати президента Дональда Трампа, зокрема й через скандал, пов'язаний з Україною. Водночас він зазначив, що американський президент сам хоче налагодити відносини з Російською Федерацією.

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