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2 жовтня • оновлено в 17:59
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"Важка спадщина!" Путін "дав пораду" Зеленському щодо Донбасу

2.7т Читати матеріал російською

Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський має "вирішити, як розвивати відносини з Донбасом".

Цй вислів він озвучив на сесії Російського енергетичного тижня, пише "Інтерфакс". Водночас отриману владу Путін назвав "важким спадком" для українського президента.

"Зеленському належить багато вирішити, але перш за все, звичайно, потрібно вирішити питання розвитку відносин України з Донбасом", – заявив він.

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Також, на його думку, в нашій країні перестали існувати багато галузей промисловості.

"Коли Україна перебувала разом із Росією в складі Радянського Союзу, то була високотехнологічною промисловою республікою. Вона втратила статус промислово розвиненої держави", – сказав президент РФ.

Володимир Путін

Володимир Путін

РБК

Як писав OBOZREVATEL, Путін повідомив, що в США почали навмисне атакувати президента Дональда Трампа, зокрема й через скандал, пов'язаний з Україною. Водночас він зазначив, що американський президент сам хоче налагодити відносини з Російською Федерацією.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Все правильно сказал ВВП. Впрочем, как всегда.
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Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
hunt andres, 20 лет "правильно" втирает. А "нормально" живут тольки опричники и скоморохи типа тебя.
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Мир Миру
Мир Миру
Поки Україна не отримає повний контроль над окупованими територіями та російсько-українським кордоном, відносини розвиватимуться в "НІ"КУДИ і в "НІ"ЯК.
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