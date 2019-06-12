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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Ватне оточення!" Ведучий "1+1" передумав іти в Раду від "Слуги народу" і жорстко наїхав на Зеленського

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Ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Про це він повідомив у Facebook, підтвердивши, що дійсно отримав пропозицію балотуватися по мажоритарці. Іванов заявив, що причиною відмови є позиція сім'ї та недостатня фінансова незалежність.

"Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п'ять років не залежати ні від кого. Обмеження, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти", — написав ведучий.

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Водночас він також заявив, що у нього і чинної влади навряд чи збігаються "світогляд і сприйняття законності".

"Мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення президента, і я не збираюся про це мовчати. Готовий у будь-який момент надати інтелектуальну допомогу президенту та його політичній силі (зважаючи на все, це їм не завадить)", — додав Іванов.

Іванов відмовився йти в Раду від "Слуги народу"

Іванов відмовився йти в Раду від "Слуги народу"

Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партію "Слуга народу" потрапила київська мажорка-тусівниця, однак після бурхливої реакції ЗМІ її виключили зі списку.

Також до команди Зеленського приєдналися ще двоє журналістів "1+1" , які будуть балотуватися за мажоритаркою. А гендиректор каналу потрапив у першу десятку списку партії.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Сергій ІвановВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
Не голосовал с 1990 последний раз когда референдум за закритие припортового завода южний и свободной єкономической зони для одесси 85% за закритие и свободню єкономзону для Одесси. Да не тут то било гормовет посоветовался и насрал на мнение людей. И тут пошел проголосовал Показалось шо вроде что то хочет поменять в стране зероезидент ан нет. Вивод Голосуй не голосуй все равно получишь х лияка.
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Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
яка розумна людина,навіть дивно , що є ще такі порядні і щирі українці
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Один з небагатьох порядних в гадючнику Г + Г.
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