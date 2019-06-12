Ведучий телеканалу "1+1" Сергій Іванов відмовився балотуватися на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Про це він повідомив у Facebook, підтвердивши, що дійсно отримав пропозицію балотуватися по мажоритарці. Іванов заявив, що причиною відмови є позиція сім'ї та недостатня фінансова незалежність.

"Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п'ять років не залежати ні від кого. Обмеження, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти", — написав ведучий.

Водночас він також заявив, що у нього і чинної влади навряд чи збігаються "світогляд і сприйняття законності".

"Мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення президента, і я не збираюся про це мовчати. Готовий у будь-який момент надати інтелектуальну допомогу президенту та його політичній силі (зважаючи на все, це їм не завадить)", — додав Іванов.

Іванов відмовився йти в Раду від "Слуги народу" Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партію "Слуга народу" потрапила київська мажорка-тусівниця, однак після бурхливої реакції ЗМІ її виключили зі списку.

Також до команди Зеленського приєдналися ще двоє журналістів "1+1" , які будуть балотуватися за мажоритаркою. А гендиректор каналу потрапив у першу десятку списку партії.

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