Ватикан засудив священиків-педофілів у США

Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані.Ватикан відчуває "сором та скорботу" через педофільський скандал з католицькими священиками в США. Днями велике журі оприлюднило звіт, в якому йдеться, що протягом понад 70 років більше тисячі дітей в шести єпархіях штату Пенсильванія зазнали сексуального насильства з боку понад 300 католицьких священиків.
У письмовій заяві, оприлюдненій Ватиканом у четвер, 16 серпня, йдеться, що Папа Римський Франциск хоче викорінити "цей трагічний жах". "Є два слова, які можуть виразити почуття, викликані цими жахливими злочинами: сором і скорбота", - йдеться у заяві.
Ватикан також запевнив, що Папа Римський виступає на боці жертв. "Жертви повинні знати, що Папа на їхньому боці…Ті, хто постраждав, є його пріоритетом, і церква хоче послухати їх, щоб викорінити цей трагічний жах, який руйнує життя невинних", - йдеться у заяві Ватикану.
Окрім того, Ватикан заявив, що злочинці мають понести покарання за свої діяння. "Церква повинна винести тяжкі уроки зі свого минулого, повинна бути підзвітність як для зловмисників, так і для тих, хто допустив такі зловживання" - йдеться у заяві.
Велике журі напередодні повідомило, що число постраждалих від дій священиків дітей може бути набагато більшим, оскільки частина документів втрачена, а жертви в більшості випадків побоювалися розголосу. За словами генерального прокурора Пенсильванії, було виявлено, що випадки педофілії намагалися покривати високопоставлені представники церкви в цьому штаті, а також на рівні Ватикану.
У доповіді наведено імена сотні священиків, але деякі з них були вилучені через заяви про те, що оприлюднення цієї інформації порушує їхні конституційні права. Прокурори встановили, що в багатьох випадках час висування звинувачень вже сплив через термін давності. Понад 100 священиків вже померли, багато з них також вийшли на пенсію або були звільнені. Звинувачують двох священиків щодо випадків, які мали місце упродовж останніх десяти років, один зі священиків визнав себе винним.
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