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Ватажок "ЛНР" покликав Зеленського на переговори без посередників

1.3т Читати матеріал російською

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник запросив президента України Володимира Зеленського приїхати в "республіку" на переговори про мир на Донбасі без посередників.

Відповідну його заяву, яка пролунала під час спілкування з журналістами в середу, 7 серпня, поширили підконтрольні сепаратистам ресурси.

"Якщо він ухвалить рішення приїхати до нас, ми його приймемо відповідно до міжнародного протоколу. За своє життя йому побоюватися абсолютно нічого, нехай приїжджає до нас, і ми будемо розмовляти про те, як швидше встановити мир на Донбасі для того, щоб зупинити це божевілля", – сказав Пасічник.

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Пасічник і Зеленський

Пасічник і Зеленський

Ватажок "ЛНР" запевнив, що "республіка" готова до прямого діалогу з Києвом. "Наше основне завдання – припинити стрілянину", – додав Пасічник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Леонід Пасічник Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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CARGO 100
CARGO 100
За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам ... А когда вернётся?
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филипп филипыч
филипп филипыч
зе вроде обещал на стадионе что поедет. но кто ж его пустит? после случившегося
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