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Василь Горбаль
Василь Горбаль
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"Грязная" статья против меня: угомонитесь и заплатите долги

1.4т Читати матеріал російською

Вчера вечером в фейсбуке появилась грязненькая статья по мне, которую ретиво разместило ряд "сливных" сайтов.

Если по началу у меня и были сомнения в заказчике, то после того, как я увидел, что в в то же время (с интервалом 10 минут) по такой же схеме ( ФБ - те же сайты) вышли "материалы" по руководителю уважаемого банка, сомнения были сняты. Даже люди/аккаунты/боты одни и те же усердно строчат комментарии возмущения.

Дорогой, неуважаемый товарищ А., угомонись. Просто погаси долги!

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Автор
Василь Горбаль Василь Горбаль
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Василия Горбала
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