"Ваші пси розривали мене!" Мосейчук знову "вибухнула" в прямому ефірі

Українська журналістка і ведуча Наталія Мосейчук "вибухнула" в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

Свою різку позицію щодо, зокрема, тиску на журналістів, вона висловила після виступу кандидатки в народні депутати від партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" Софії Фединої.

"Я закликаю вас, тому що ваші відсотки на виборах будуть залежати від того, що ви говорите, вибачте, ротом, я вас дуже прошу, не говорити нечисть, не говорити "табуретки" на зелених, чи як ви їх там називаєте, не посилайте когось виїжджати з країни, бо це наша країна і ніхто тільки за вашим наказом звідси не поїде!" – сказала Мосейчук.

"Я це все на собі випробувала за останні ефіри перед президентськими виборами, коли боти посилали мене, коли мені розповідали, куди я повинна була виїхати, що я повинна була намазати на хліб, хоча я цього не говорила. Це були спущені ваші пси, які просто розривали мене як журналіста!" – продовжила вона.

"Ви готові запросити зрадників-журналістів в Україну які виконають будь-яке замовлення влади. І ви ніколи не будете поважати журналістів, які можуть дати вам по зубах" – підсумувала Мосейчук.

Наталія Мосейчук Скрін відео

Нагадаємо, у прямому ефірі Софія Федина закликала главу держави Володимира Зеленського піти у відставку за порушення закону.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Наталія Мосейчук влаштувала словесну перепалку під час одного з ефірів із колегою Яніною Соколовою. Незабаром ведуча 1+1 пояснила свою позицію.

Після цього Мосейчук потрапила в новий скандал. У черговому ефірі "Право на владу" вона також не стримала емоцій і назвала "ботами" користувачів Facebook.

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