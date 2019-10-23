"Ваше прізвище популярніше": Зеленський пожартував над Штайнмаєром

Президент Володимир Зеленський під час розмови з Франком-Вальтером Штайнмаєром у Японії пожартував, що прізвище президента Німеччини в Україні зараз популярніше, ніж його.

"Я йому сказав, що завдяки вашій формулі ваше прізвище популярніше мого в Україні", - сказав Зеленський в інтерв'ю новинній програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Крім того, Заленського назвав зустріч з Штайнмаєром "хорошою" і "предметної". Говорили, в тому числі, про підготовку зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Зеленський і Штайнмаєр Пресслужба ОПУ

"У нас була дуже хороша предметна зустріч. Всі працюють, щоб у нас з'явилася дата нормандської зустрічі", - сказав Зеленський.

Він додав, що цього хоче і сам Штайнмаєр. "Не було зустрічі, не було можливості для будь-яких відносин в нормандському форматі. Тому що нормандський формат був зупинений, і з 2016-го року не було жодної зустрічі", - сказав президент.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зустріч двох глав держави пройшла в Японії, де вони обговорили ситуацію на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL :

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