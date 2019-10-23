Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 16:20
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ваше прізвище популярніше": Зеленський пожартував над Штайнмаєром

734 Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський під час розмови з Франком-Вальтером Штайнмаєром у Японії пожартував, що прізвище президента Німеччини в Україні зараз популярніше, ніж його.

"Я йому сказав, що завдяки вашій формулі ваше прізвище популярніше мого в Україні", - сказав Зеленський в інтерв'ю новинній програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Крім того, Заленського назвав зустріч з Штайнмаєром "хорошою" і "предметної". Говорили, в тому числі, про підготовку зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Зеленський і Штайнмаєр

Зеленський і Штайнмаєр

Пресслужба ОПУ

"У нас була дуже хороша предметна зустріч. Всі працюють, щоб у нас з'явилася дата нормандської зустрічі", - сказав Зеленський.

Він додав, що цього хоче і сам Штайнмаєр. "Не було зустрічі, не було можливості для будь-яких відносин в нормандському форматі. Тому що нормандський формат був зупинений, і з 2016-го року не було жодної зустрічі", - сказав президент.

Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зустріч двох глав держави пройшла в Японії, де вони обговорили ситуацію на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL :

  • в Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмайера" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.

  • Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.

  • Президент України Володимир Зеленський виступив з екстренною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу".

  • З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.

  • У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.

  • Також Україна в особі команди президента Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще в липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".

  • Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на утримання "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Володимир Зеленський Франк-Вальтер Штайнмаєр
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки