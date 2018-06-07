Антикорупційний суд в Україні: знайдена "ідеальна формула"

Знайдена оптимальна формула, яка вирішить питання зі скандальною поправкою про повноваження громадської ради міжнародних експертів до законопроекту про Антикорупційний суд.

У коментарі OBOZREVATEL один із співавторів законопроекту про Антикорупційний суд Георгій Вашадзе заявив, що вже знайдена оптимальна формула, яка допоможе вирішити питання, які ж повноваження отримає громадська рада міжнародних експертів при підборі кандидатів на пост суддів.

"Формула, яку ми придумали, я думаю, що повністю задовольнить всіх, і найголовніше, вона проходить три тести: відповідність з Конституцією, відповідність з Венеціанською комісією та довіру до Антикорупційного суду. Три голоси з шести потрібно з боку міжнародних експертів для того, щоб, коли є питання до кандидата в судді, щоб він продовжив участь в конкурсі. Це більше ніж хто-то думав. Буде 6 міжнародних експертів, і 50% з них повинні бути обов'язково "за" кандидата", - розповів Вашадзе.

За його словами, як раніше було ініційовано, могло вистачити тільки одного голосу з трьох.

"Інституційно все зроблено в цьому законі для того, щоб реально створити незалежний Антикорупційний суд", - зазначив Вашадзе.

Як сказав співавтор законопроекту, він навіть не допускає думки, що депутати не проголосую закон, і сподівається, що президент Петро Порошенко зуміє переконати парламентаріїв.

"Я думаю, що так. Багато зараз говорять, що Антикорупційний суд - це панацея і таке інше. Це історія, це історичний факт. Ніде в світі, я можу як міжнародний експерт сказати, який бере участь в цих питаннях у багатьох країнах, ніде, і тим більше в нашому регіоні, ніде такого прецеденту не було", - вважає Вашадзе.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поки не ясно, чи є голоси у Верховній Раді України за створення Антикорупційного суду.

Онлайн-трансляцію обговорення і голосування за законопроект про Антикорупційне суді можна тут.