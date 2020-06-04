Хотите пример того, что большинству в ВР плевать на вас и ваше мнение? Легко!

Согласно исследованию Центра Разумкова в феврале 2020, политическим партиям полностью доверяют 2% опрошенных украинцев, еще 15% "скорее доверяют". Совсем не доверяют 31%, и частично не доверяют 38%. Это говорит о том, что партиям доверяет в той или иной мере примерно 17% украинцев. Остальные не доверяют.

Но эта статистика не помешала сегодня ВР поддержать в первом чтении изменения в Избирательный кодекс Украины. Главная цель этих политических изменений - это то, что теперь даже в городские советы населенных пунктов от 15 000 избирателей можно будет избираться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от политических партий и всем надо теперь забыть о самовыдвижении. Эти изменения вводят для того, чтобы ввести партийную диктатуру и чтобы большие дяди из Киева могли загнать всех под партийные флаги. Да, это погоня за партийной властью. И это при том, что партиям украинцы не доверяют. Но кого это интересует, если цена вопрос - это власть и доступ к бюджету. А об уважении к избирателям и о защите интересов гражданнского общества речь не идёт.

Поздравляю, всех кто поверил в лапшу о народовластии. Вас развели еще раз и плевать большинству ВР на вашу точку зрения. Привыкайте!