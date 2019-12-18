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18 грудня • оновлено в 14:46
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"Я також можу!" Зеленський натякнув, що може силою вгомонити Раду. Відео

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Президент України Володимир Зеленський натякнув, що може допомогти силою розблокувати роботу аграрного комітету Верховної Ради.

Про це глава держави розповів, коли в середу, 18 грудня, відвідав село Красна Слобідка у Київській області, де поспілкувався з місцевими аграріями.

Селяни попросили президента забрати правку, яка скасувала відшкодування ПДВ під час експорту сої та ріпаку (так звані соєві правки).

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Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький відповів, що для вирішення цієї проблеми у Раді вже зареєстрований законопроєкт №2446, який передбачає підтримку вітчизняної сільськогосподарської продукції, зокрема щодо виробників сої та ріпаку.

"Ми ж із вами вже зустрічалися кілька разів, ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали... Зверніться до Арахамії (голова фракції партії" Слуга народу "Давида Арахамія. – Ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – відповів Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На що уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко повідомив, що для цього треба розблокувати роботу аграрного комітету.

"Треба розблокувати, скільки їх там осіб. Вас же там багато? Ви он які міцні. Треба виходити з кабінетів і розблокувати роботу комітету. Вам он може допомогти Олексій Михайлович (Чернишов – голова КОДА. – Ред.). Я теж можу, але...", – відповів президент, усміхаючись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня після бійки між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченком аграрний комітет закрили для громадськості.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Аграрний ринок земельна реформа
Особи
Олексій Чернишов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Сустретов Пётр
Сустретов Пётр
Этот клоун-жид,нечего конкретного хорошего предложить не может только силовое решение созданной им же проблемы а как известно применение силы не к чему хорошему не приведёт,только ещё озлобит людей.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Я тоже могу! Я шо, ЛОХ?"
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