"Варвари, країна-вигнанець!" МЗС України розгромило Кремль за репресії росіян

Міністерство закордонних справ України засудило насильство проти учасників масштабної акції мирного протесту в Москві 27 липня.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. Вона підкреслює, що чекає такого ж рішучого засудження дій російської влади з боку інших представників європейської та євроатлантичної спільнот.

"Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією", – сказано в повідомленні .

У міністерстві додали, що порушенням фундаментального права людини – на свободу слова та мирний протест – РФ "відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи".

"Для нас очевидно, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль в останні дні", – підсумували в заяві.

Протест у Москві 27 липня kp.by

Відзначимо, дії російських правоохоронців під час акції також засудили генеральний секретар РЄ Турбйорн Ягланд і президент ПАРЄ Ліліан-Морі Паск'є.

"Свобода слова і свобода зібрань є необхідними умовами демократії. У всіх державах-членах Ради Європи і загалом у будь-якому відкритому, демократичному і плюралістичному суспільстві всі думки, в тому числі критичні до влади, повинні висловлюватися вільно", – підкреслила Паск'є.

Як писав OBOZREVATEL:

27 липня в Москві почався мітинг із вимогою реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Під час акції росіяни викрикували "Путін – ху*ло".

Загальна кількість затриманих перевищила 1000 осіб.

Силовики дуже жорстко відтісняли учасників протесту. Людей штовхали і били кийками, заламували руки, совали обличчям по асфальту.

Протест у Москві 27 липня twitter.com/_krasnov__

Протест у Москві 27 липня twitter.com/_krasnov__

Протест у Москві 27 липня twitter.com/_krasnov__

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