"Варто було діяти тихіше!" Поліграфологиня рознесла перевірки нардепів на детекторі брехні

Президентка Всеукраїнської асоціації поліграфологів Тетяна Морозова заявила, що використовувати поліграф для дослідження політичної корупції можна, але робити це треба було інакше.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Укрінформу", коментуючи скандал через можливий підкуп народних депутатів із Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Журналістів не втримаєш від хайпу, а оточення президента не дуже виважено вирішило надати справі публічності. Але поліграфне дослідження – звичайна рутинна робота. Тут слід діяти тихіше. Як це зробила б я? Я б призначила зустріч депутатам, під час зустрічі пояснила б ситуацію і запропонувала б пройти поліграф", – розповіла Морозова.

Але до цього, за її словами, поліграфологи були б підготовлені, вивчили б ситуацію, наявну оперативну інформацію, наявну фактову інформацію, яка вже є і доведена, і склали б тестові опитувальники.

Тетяна Морозова Укрінформ

"Зібралася б група поліграфологів високого рівня – бажано, щоб це були колишні працівники правоохоронних органів. Колишні – щоб не було на них тиску з боку керівництва, правоохоронці – бо, якщо людина пройшла горнило випробувань у правоохоронних структурах, вона більш зважена і професійна, вона розуміє вагу слова і точно не має наміру схопити хайп", – уточнила поліграфолог.

За її словами, тестування у прямому ефірі – це неправильно, це експертне дослідження, яке передбачає врахування психічних властивостей, психологічних особливостей, і ніяк не передбачає шоу.

"Що стосується питання про наш випадок. Доби для підготовки поліграфолога для цього тестування цілком достатньо. Якби це робила я, то зібрала б учнів, провела мозковий штурм, склала б тести, і всі б тестувалися одночасно. А щоб не було тиску, то поліграфологи витягли жереб, кого саме вони тестуватимуть. Щоб ніхто не знав, хто кого тестуватиме. Таким чином, була б досягнута неупередженість", – підсумувала поліграфологиня.

Арахамія і Дубінський колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента хоче перевірити парламентарів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод із нерухомістю.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підкупу.

23 жовтня Дубінський пройшов перевірку на детекторі брехні.

При цьому глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який також прийшов на перевірку поліграфом слідом за Дубінським, не зміг пройти випробування.

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