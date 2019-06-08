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"Вам потім поспівають": журналістів не пустили на з'їзд партії Вакарчука

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На з'їзд партії "Голос" Святослава Вакарчука не пустили журналістів.

Про це на своїх сторінках у соцмережах почали писати українські журналісти уточнюючи, що трансляцію зі з'їзду вели на великих екранах біля Нацонального музею "Історії України".

"Голос" всередині, ЗМI на вулиці", – пише журналіст "Нового времени" Хрестина Бердинських.

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"18:51. Вакарчук тільки біжить на свій з‘їзд. Добре, що біжить, погано, що з‘їзд закритий", – розчарована головний редактор Insider Тетяна Ніколаєнко, додавши "Скоро ми будемо не потрібні. Будемо піліть відосікі про природу, тому що ми не розуміємо, що відбувається. А з картинки з‘їзд як квартирник виглядає".

У коментарях українці з подивом поставилися до такої новини: "Журналісти повинні грамотно написати про концерт, а Ви зі своєю політикою влазить в творчі питання", – написав журналіст Юрій Бутусов, маючи на увазі запланований концерт, який відбувся після з'їзду.

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"А чому закритий? Стільки ж антикорупційних активістів, журналістів у списку", – питає журналіст Іван Красіков.

"Зате концерт буде відкритий", – написала народний депутат Вікторія Сюмар.

"Вам потім поспівають": журналістів не пустили на з'їзд партії Вакарчука
"Вам потім поспівають": журналістів не пустили на з'їзд партії Вакарчука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна
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