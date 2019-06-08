"Вам потім поспівають": журналістів не пустили на з'їзд партії Вакарчука

На з'їзд партії "Голос" Святослава Вакарчука не пустили журналістів.
Про це на своїх сторінках у соцмережах почали писати українські журналісти уточнюючи, що трансляцію зі з'їзду вели на великих екранах біля Нацонального музею "Історії України".
"Голос" всередині, ЗМI на вулиці", – пише журналіст "Нового времени" Хрестина Бердинських.
"18:51. Вакарчук тільки біжить на свій з‘їзд. Добре, що біжить, погано, що з‘їзд закритий", – розчарована головний редактор Insider Тетяна Ніколаєнко, додавши "Скоро ми будемо не потрібні. Будемо піліть відосікі про природу, тому що ми не розуміємо, що відбувається. А з картинки з‘їзд як квартирник виглядає".
У коментарях українці з подивом поставилися до такої новини: "Журналісти повинні грамотно написати про концерт, а Ви зі своєю політикою влазить в творчі питання", – написав журналіст Юрій Бутусов, маючи на увазі запланований концерт, який відбувся після з'їзду.
"А чому закритий? Стільки ж антикорупційних активістів, журналістів у списку", – питає журналіст Іван Красіков.
"Зате концерт буде відкритий", – написала народний депутат Вікторія Сюмар.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
8 червня Вакарчук представила команду, з якою йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 року.
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