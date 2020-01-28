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28 січня • оновлено в 12:35
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"Вам не соромно?" Поклонська раптово накинулася на Зеленського зі звинуваченнями

3.4т
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Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська раптово звинуватила президента України Володимира Зеленського в "махровій русофобії".

Про це вона повідомила в Facebook, коментуючи візит українського лідера до Польщі.

"За всієї моєї поваги до Володимира Зеленського, але... щось у нього трапився зсув по фазі... Разом із польським президентом він вирішив показати світу "урок махрової русофобії" – звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни й Голокосту", – розкритикувала вона.

Поклонська й Зеленський

Поклонська й Зеленський

Далі Поклонська розмірковувала про Другу світову війну й участь в ній СРСР. Також розповідала про "гітлерівських агентів", чиї нащадки нібито живуть в Україні, та інший абсурд.

"Володимире Олександровичу, ваш дід – командир мінометного взводу – у 1944 році отримав два ордени Червоної Зірки, війну закінчив лейтенантом. Вам перед ним не соромно?" – писала в соцмережах Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська привітала президента України Володимира Зеленського з 42-м днем народження.

Крім того, Полонська в інтерв'ю несподівано розхвалила президента Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Наталя Поклонська Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Президент Украины в попытке «понравиться всем» и таким образом объединить Украину, где не стихает гражданское противостояние, заигрался в многовекторность, и это выливается в провокации. Так, по мнению эксперта, нелепое высказывание украинского лидера о якобы причастности СССР к Холокосту граничит с отрицанием Зеленским чудовищных преступлений немецких национал-социалистов.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А какой из "украинских" фронтов? Первый (Воронежский) или второй (Степной)?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
У нас этих гитлеровских агентов, видимо невидимо. Например, сосед, дедок, по ночам морзянку отбивает в Берлин, на Вильгельмштрассе в Рейхсканцелярию.))) А вообще то, Натаха давно кукухой поехала. Лучше бы бюстики Николая 2 целовала,чем говорила )))) И таки да, русслики-хомячки, хорошо у вас пердачки рвёт ))) На тряпочки))))
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