"Вам не соромно?" Поклонська раптово накинулася на Зеленського зі звинуваченнями

Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська раптово звинуватила президента України Володимира Зеленського в "махровій русофобії".

Про це вона повідомила в Facebook, коментуючи візит українського лідера до Польщі.

"За всієї моєї поваги до Володимира Зеленського, але... щось у нього трапився зсув по фазі... Разом із польським президентом він вирішив показати світу "урок махрової русофобії" – звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни й Голокосту", – розкритикувала вона.

Поклонська й Зеленський

Далі Поклонська розмірковувала про Другу світову війну й участь в ній СРСР. Також розповідала про "гітлерівських агентів", чиї нащадки нібито живуть в Україні, та інший абсурд.

"Володимире Олександровичу, ваш дід – командир мінометного взводу – у 1944 році отримав два ордени Червоної Зірки, війну закінчив лейтенантом. Вам перед ним не соромно?" – писала в соцмережах Поклонська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська привітала президента України Володимира Зеленського з 42-м днем народження.

Крім того, Полонська в інтерв'ю несподівано розхвалила президента Зеленського.

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