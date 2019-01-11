Валютна відлига: які нові операції з валютою дозволили в Україні

Нацбанк дозволив в Україні купувати валюту онлайн, інвестувати за кордон без ліцензії та переказувати кошти за збільшеним лімітом. Учасники ринку вважають, що цього недостатньо і закликають до подальшої лібералізації.В Україні нарешті починається довгоочікувана валютна лібералізація. Досі всі операції українців з валютою регулював декрет від 1993 року, норми якого давно застаріли. Влітку 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон про валюту, який діє за принципом "дозволено все, що не заборонено", після цього Національний банк України (НБУ) почав поступову підготовку до масштабної лібералізації валютного ринку. Днями він затвердив нову систему валютного регулювання, яка передбачає понад 20 послаблень та буде запроваджена з 7 лютого.

Валюта іде в онлайн

Одним з головних нововведень для фізичних осіб стане можливість купувати валюту онлайн. Ліміт для таких операцій встановлений на рівні 150 тисяч гривень в еквіваленті на день. У НБУ пояснили DW, що продавати валюту онлайн зможуть як банки, так і небанківські фінансові компанії.

Банки вже давно очікували такого нововведення, оскільки купівля валюти онлайн є не лише простішою, а і більш безпечною операцію, ніж в обмінних пунктах. "Зараз, в еру цифрових технологій, інтернету та смартфонів, фізичні особи зможуть зручно купувати валюту онлайн. Клієнти зможуть зручно та швидко купити валюту на свій рахунок, не виходячи з дому, покласти ії на депозит або зняти готівку, коли це буде потрібно", - розповіла DW заступниця голови правління "Приватбанку" Галина Пахачук.

Водночас банкіри не очікують, що продаж валюти онлайн значно збільшить попит на неї. За даними НБУ, за 11 місяців минулого року населення продало банкам валюти на 1,59 мільярда доларів більше, ніж купило в них. "Послуга буде затребувана клієнтами, які надають перевагу дистанційному банківському обслуговуванню і безготівковим розрахункам. Проте загальний рівень попиту на валюту з боку населення визначається не стільки каналами її купівлі, скільки інфляційними і девальваційними настроями та очікуваннями", - констатує директор казначейства "Банку Кредит Дніпро" Олег Курінний.

При цьому багато українців вже мають досвід купівлі валюти онлайн. Кілька років тому таку послугу надавав своїм клієнтам найбільший в країні банк "Приватбанк". За даними банку, дев'ять мільйонів громадян, які користувалися інтернет-банкінгом, протягом понад чотирьох років могли купувати валюту онлайн. Однак процедура не була врегульована законодавчо, і після націоналізації банк відмовився від такої послуги.

Іноземні операції стануть простішими

З 7 лютого поменшає бюрократії і під час закордонних інвестицій. Громадянам, які хочуть купити, наприклад, нерухомість в іншій країні або відкрити депозит з іноземному банку, тепер не доведеться отримувати індивідуальну ліцензію Нацбанку - їх замінить система електронних лімітів. Для здійснення інвестиції до 50 тисяч євро на рік достатньо буде подати документи в банк. "У системі буде консолідована вся інформація про валютні операції громадян, незалежно від того, через який банк вони їх раніше здійснювали. Якщо ліміт дозволяє чи не дозволяє проведення операції, НБУ повідомляє про це банк за допомогою все тієї ж системи", - пояснює у розмові з DW казначейка "Форвард Банку" Наталія Шишацька.

Громадянам також буде простіше переказувати кошти за кордон - Нацбанк збільшив ліміт на такі операції без відкриття рахунку з 15 до 150 тисяч гривень на рік. "Такі зміни будуть цікаві клієнтам, які не хочуть відкривати рахунок в банку, тобто здійснюють разову транзакцію. В такому випадку клієнту не потрібно приходити в банк багато разів", - говорить директор департаменту комплаєнс банку "Південний" Володимир Гавлицький.

Окрім того, Нацбанк дозволив громадянам купувати за валюту державні цінні папери, тоді як досі це можна було робити лише за гривні. "Можливість купувати їх за валюту позбавить громадян курсових втрат, які вони несли, продаючи валюту за гривню за курсом купівлі валюти і оплачуючи потім в гривнях", - пояснює Наталія Шишацька.

Недостатня лібералізація

В НБУ кажуть, що кінцевою метою всіх нововведень є зняття всіх наявних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу. Але поки що до цього ще далеко. Експерти вказують на те, що тепер було б логічним дозволити переказ валюти між фізичними особами в Україні. Але регулятор поки що навряд чи піде на це, прогнозують експерти.

"Нацбанк хвилює, що доларові перекази між картками фізичних осіб можуть спричинити зростання доларизації грошового обігу та спрощення життя контрабандистів. Що можна було би зробити без втрат - так це як мінімум дозволити населенню переказувати свою валюту між власними рахунками у різних банках, а не лише купувати чи продавати онлайн", - говорить заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Водночас банкіри наполягають на скасуванні усіх лімітів на операції з валютою. "Під час роботи з валютою найбільша потреба - це відсутність обмежень. У цьому разі - обмеження на обсяг купівлі валюти", - говорить головний казначейка "Альтбанку" Наталія Стельмах.

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