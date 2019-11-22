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22 листопада • оновлено в 10:53
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"Ґвалтівники та п**расти": Кива жорстко пройшовся по "слугах народу". Відео

3.3т
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Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива обізвав нардепів із фракції "Слуг народу" ґвалтівниками та аферистами.

Так політик відреагував на скандал довкола тюремного терміну нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова за зґвалтування . Своє відеозвернення Кива записав на сторінці у Facebook.

"Роман Іванісов, член комітету антикорупційної діяльності, у своїй юності любив ґвалтувати неповнолітніх у збоченій формі. Так, потім він відмотав свій термін, щонайменше на параші "півнем", повернувся, і сьогодні це влада, сьогодні це обличчя нашого парламенту, обличчя президента. Хто? Ґвалтівники, п**ерасти, аферисти, неуки. Чим раніше ми з цією поганню покінчимо, тим більше шансів у наших дітей буде вижити", – обурювався депутат.

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Кива також згадав президента-втікача Віктора Януковича, чиї злочини за "збиті шапки" він назвав "дитячими витівками".

"Хлопці, все ви пам'ятаєте, напевно, скільки засудження і обурення в суспільстві було, коли ми дізналися, що термін свій Віктор Федорович мотав за збиті шапки. Як на теперішній час це дитячі пустощі", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Роман Іванісов Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Партія Слуга народу Верховна Рада України секс скандал скандали
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