Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива обізвав нардепів із фракції "Слуг народу" ґвалтівниками та аферистами.
Так політик відреагував на скандал довкола тюремного терміну нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова за зґвалтування . Своє відеозвернення Кива записав на сторінці у Facebook.
"Роман Іванісов, член комітету антикорупційної діяльності, у своїй юності любив ґвалтувати неповнолітніх у збоченій формі. Так, потім він відмотав свій термін, щонайменше на параші "півнем", повернувся, і сьогодні це влада, сьогодні це обличчя нашого парламенту, обличчя президента. Хто? Ґвалтівники, п**ерасти, аферисти, неуки. Чим раніше ми з цією поганню покінчимо, тим більше шансів у наших дітей буде вижити", – обурювався депутат.
Кива також згадав президента-втікача Віктора Януковича, чиї злочини за "збиті шапки" він назвав "дитячими витівками".
"Хлопці, все ви пам'ятаєте, напевно, скільки засудження і обурення в суспільстві було, коли ми дізналися, що термін свій Віктор Федорович мотав за збиті шапки. Як на теперішній час це дитячі пустощі", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова.
Пізніше у ГПУ заявили, що надана генпрокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість Іванісова є непідтвердженою.
Іванісов заявив про замовну провокацію і призупинення членства у політсилі. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook після спростування від ГПУ, однак пізніше передумав і видалив пост.
На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський, пообіцявши перевірити всі факти щодо нардепа Іванісова.
З обвинувального вироку відомо, що чоловік був засуджений за групове задоволення статевої пристрасті з обтяжуючими обставинами і замах на зґвалтування неповнолітньої.
Адвокат Іван Ліберман заявив, що Іванісов за скоєні ним злочини мав отримати мінімум 7,5 років в'язниці.
Судимість Романа Іванісова за зґвалтування підтвердили у Пологівському районному суді Запорізької області.
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