Народний депутат України Валерій Давиденко, якого знайшли мертвим у вбиральні свого кабінету в Києві 23 травня, досить активно вів особисту сторінку в Facebook.

Член депутатської групи "Довіра" публікував інформацію про допомогу медикам у зв'язку з коронавірусом, а також звітував про роботу в своєму виборчому окрузі.

Про що загиблий Валерій Давиденко писав у Facebook Колаж

Останній пост народний обранець опублікував за день до смерті – в п'ятницю, 22 травня, о 13:22.

"Незважаючи на пом'якшення карантину в країні, наші медики продовжують цілодобово боротися з пандемією, адже щодня виявляють нові випадки COVID-19", – писав політик. У своєму повідомленні він розповідав про ситуацію в регіоні, а також говорив про плани на майбутнє.

"Буду і далі допомагати медикам округу, щоб підтримати їх в нелегкій боротьбі з пандемією", – так закінчувався пост загиблого.

Останній пост Давиденка

Фото зі сторінки політика в соцмережі Facebook / Валерій Давиденко

Фото зі сторінки політика в соцмережі Facebook / Валерій Давиденко

Фото зі сторінки політика в соцмережі Facebook / Валерій Давиденко

Сторінка Давиденка в соцмережі

Політик звітував про роботу в окрузі

Політик звітував про роботу

Як писав OBOZREVATEL, мертвим нардепа виявила прибиральниця, поруч із тілом лежав пістолет. У МВС заявили, що розглядатимуть усі версії того, що сталося.

Крім того, в мережу злили фото 18+ із вбиральні, де знайшли чоловіка.

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