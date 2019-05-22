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Валерій Соловей
Валерій Соловей
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Зеленский обогнал Кремль на несколько корпусов

23.4тЧитати матеріал російською

В плане коммуникации Зеленский обогнал Кремль сразу на несколько корпусов

Очень сильная содержательно и эмоционально прочувствованная инаугурационная речь. Блестящий образец риторики, которой предшествовал удачный символический жест (непосредственное общение с народом).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Новини
Зеленский как облом для России

Это, конечно, ровным счетом ничего не говорит о последующей политике, но как коммуникатор Зеленский выглядит современно, своевременно и гораздо сильнее российской власти. Как иномарка в сравнении с "Жигулями".

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Автор
Валерій СоловейВалерій Соловей
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Валерия Соловья
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Коментарі
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Василенко Александр
Василенко Александр
русня, брысь за поребрик! сами разберемся.
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Астахов Александр
Астахов Александр
По дурнуватих вчинках і порушеннях Закону - так, обігнав. Бо в цьому мало хто може змагатися з професійним коміком...
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3
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Опа-ньки ! коммент затёрли !Я указал на смену риторики на ресурсе , вместо "клоун-наркоман-марионетка" вдруг появились хвалебные слова -- "сильная ... речь , блестящий образец , удачный жест """... Идёт на ОБОЗе переобувка , но комменты продолжают затирать . А ведь ещё так недавно мы тут читали про ЗЕ самые гнусные фейки . Не забудем .
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6
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Борисс Робот, Вам повезло больше . А может быть они огорчились из-за моих слов о том , что после Рады и кабинета министров у ЗЕ и до СМИ руки дойдут . Пятый , Прямий и вот этот ОБОЗ будут знищены в щен за разжигание межнациональной вражды . Понимают , что им недолго осталось .
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Борисс Робот
Борисс Робот
Федоров Алекс, мои не трут... может у тебя с кармой что то случилось...???
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