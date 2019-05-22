В плане коммуникации Зеленский обогнал Кремль сразу на несколько корпусов

Очень сильная содержательно и эмоционально прочувствованная инаугурационная речь. Блестящий образец риторики, которой предшествовал удачный символический жест (непосредственное общение с народом).

Владимир Зеленский

Новини Зеленский как облом для России

Это, конечно, ровным счетом ничего не говорит о последующей политике, но как коммуникатор Зеленский выглядит современно, своевременно и гораздо сильнее российской власти. Как иномарка в сравнении с "Жигулями".

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