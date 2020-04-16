Ексглава СБУ Хорошковський вилікувався від коронавірусу

Дарина Дурова Політика 22:23, 16.04.2020 Оновлено: 22:31, 16.04.2020

Інфікований коронавірусом колишній глава СБУ й експерший заступник віцепрем'єр-міністра України Валерій Хорошковський вилікувався від COVID-19.

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Бізнесмен здав повторний тест на коронавірус, результат виявився негативним. Про це в четвер, 16 квітня, OBOZREVATEL дізнався із власних джерел.

Ще 25 березня повідомлялося, що Хорошковського виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві. За даними джерела нашого видання, цей період колишній політик продовжував лікування вдома.

Валерій Хорошковський вилікувався від COVID-19
Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, свою хворобу Валерій Хорошковський не підтверджував, але й не спростовував. Про те, що він інфікований коронавірусом, ЗМІ написали 24 березня.

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