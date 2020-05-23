У МВС підтвердили смерть нардепа Давиденка: тіло знайшли в туалеті

Дарина Дурова Політика 20:37, 23.05.2020 Оновлено: 21:00, 23.05.2020

Тіло народного депутата Валерія Давиденка виявили в туалеті власного офісу зі смертельним вогнепальним пораненням голови.

Про це в суботу, 23 травня, на сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він уточнив, що на місце було направлено слідчо-оперативну групу поліції.

Валерія Давиденка знайдено мертвим
Колаж

"Знімаються записи із численних камер спостереження, у великій кількості розташованих поблизу з місцем пригоди", – написав Геращенко.

Він додав, що поліцією та прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії події.

Як писав OBOZREVATEL, мертвим політика виявила прибиральниця, поруч із тілом лежав пістолет.

Кабінет депутата Верховної Ради знаходився в Києві на Великій Васильківській, 4а. З'явилися перші кадри з місця події.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Дайте нам ворога!" З'явилися потужні кадри з українськими морськими піхотинцями

Чемпіонка України викликала на бій Соколову за бажання "хайпанути на Усику"

"Світ чекає друга хвиля коронавірусу": Зеленський закликав Україну готуватися

В Україні дітей вразив небезпечний синдром, пов'язаний із COVID-19: які симптоми

У Києві відбулися сутички біля офісу Медведчука: 17 затриманих