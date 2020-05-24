Валерій Чалий: "плівки Деркача" - це  бумеранг для тих, хто хоче використати їх проти Порошенка

"Плівки Деркача" - це спецоперація проти американської демократії та стратегічного партнерства України й США. І підігравання цій спецоперації з боку опонентів п’ятого президента Петра Порошенка шкодить інтересам України. Так в ефірі одного з телеканалів оцінив гучний скандал навколо "плівок Деркача" український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

"Це операція готувалась раніше, було про неї в принципі відомо для тих, хто спостерігав. Як вносилась суддею Вовком справа проти Байдена - це ж було зареєстровано раніше. Деркач вносив ці всі подання раніше. І вони реєструвались. Просто не було розголосу. Чому? Тому що не було інтересу деяких великих олігархів наших, у яких виникли проблеми у США зараз. Всіх тих, хто кошти забирає в українців і собі десь в офшори прикарманює. Тому цілилась, очевидно, та група, яка організовувала, проти Байдена, в кампанію у США. Це не наша історія", - зазначив Чалий.

Разом з тим, на думку дипломата, в Україні педалювати скандал взялися ті сили, які прагнуть використати ситуацію для боротьби з опозиційною партією "Європейська Солідарність".

"Одночасно захотіли ударити по опозиції в Україні, по її лідеру Порошенку. Можливо, хтось емоційно відчуває, що "не дотягує". Можливо, й емоції грають роль. Але потрапили поки що точно в наші стосунки з США і в українські інтереси, українські національні інтереси. А далі куди це прилетить? Я думаю, їм прилетить бумерангом як результат", - прогнозує Чалий.

Він також повідомив, що саме після прес-конференції президента Зеленського отримав чимало збентежених повідомлень від колег з-за кордону.

"Одразу почали телефонувати мої колеги, експерти, колишні посли, ми спілкуємось. Дуже здивовані були. Сказали - так, ми розуміємо, але це така річ, яка чітко почута. Вони почули президента України. Вони кажуть - ми не розуміємо, чому президент України Зеленський в це втручається. Йому не треба туди йти. Нам потрібна двопартійна двопалатна підтримка в Конгресі, співпраця з президентом Трампом, співпраця зараз з демократами. Зараз це потрібно. От такий сигнал пішов", - зазначив Чалий.

Дипломат зауважив, що він цієї ситуаціі виграє тільки Росія, оскільки скандал загрожує не тільки репутаційними втратами для України, а й цілком конкретним призупиненням багатомільйонної допомоги від США.

"Ми добились кожен рік плюс 50 мільйонів, і зараз маємо 700 мільйонів доларів. Практично 300 мільйонів йде тільки на оборону. Маємо "джавеліни", маємо подальші плани. Росія виграє найбільше від цієї ситуаціі. Тому що я як колишній посол знаю - треба постійно з ними говорити, постійно показувати, що ми надійні партнери, що ми цю зброю правильно використовуємо. І вони знають, що нам потрібно. Ми зараз відкрили шляхи, яких не було раніше. Довіру встановили. І це дякуючи попередній владі. Так от цю довіру би не втратити. Бо найважливіше, що в нас є у нашому стратегічному партнерстві Україна США - це довіра. І коли ця довіра з’явилась - зброя пішла", - зазначив Чалий.

Він переконаний: силам, що стоять за скандалом довкола "плівок Деркача" дуже хочеться зруйнувати підтримку України з боку США.

"Це було непросте рішення. Це була величезна активна робота всіх, і ми цього добилися. Тому що "Джавеліни" або катери - це не тільки засоби, які протидіють супротивнику, але це й сигнал, що великий стратегічний партнер США - з нами. І оце би нам не втратити. А я думаю, що ті, хто це організовує, б’ють саме в цю точку. Щоб ми втратили підтримку Сполучених Штатів, яка є сьогодні", - застеріг дипломат.

Особливо його занепокоїла перспектива для України опинитися втягнутою в історію з втручанням у вибори у США.

"Розслідування в Україні виборів в США чи там ролі кандидатів - це самогубство, це бумерангом вдарить по всім і в жодному разі не можна втручатись в ту кампанію. Ми будемо співпрацювати з тим, кого обере американський народ. У нас хороший рівень співпраці був з президентом Трампом, у нас, я впевнений буде або продовження з Трампом, або з іншим президентом. Але нам же треба мати стосунки і з Конгресом, мати підтримку діаспори, це кілька мільйонів українців. Нам треба мати підтримку, як ми робили, губернаторів. Я їздив з губернаторами спілкувався - з усіма. Ми вигравали дуже серйозно у росіян. Ми їх перегравали, наша команда досягала намічений цілей. В неймовірно складних умовах. І якщо це втратити зараз, це удар по національних інтересах України", - зазначив Чалий.

Дипломат нагадав чинній владі: її ключове завдання - захищати інтереси України, а не вестися на політтехноологічні провокації, інспіровані зовнішніми, зовсім не дружніми для нашої держави силами.

"Потрібні професійні консолідовані дії і там, де в тебе є підтримка партнерів, ти не дивись - це владна позиція чи це опоненти твої. Якщо це захист інтересів України, суверенітету. Це ось головне наше завдання. А не ці всі політтехнологічну речі, які спеціально фабрикуються зовні, використовують деяких випускників шкіл КДБ і інших різних людей для того, щоб зсередини підривати Україну", - резюмував Чалий.

Нагадмаємо, раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюдним плівки, які начебто містять перемовии між тодішнім віце-президентом США Джо Байденом і п’ятим президентом України Петром Порошенком. Лідер "Європейської Солідарності" назвав оприлюднення записів початком масштабної спецоперації проти України. А у Байдена заявили, що злив був зроблений з подачі Кремля.