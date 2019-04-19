Вчерашнее появление кандидата в президенты Владимира Зеленского мало дает материала для анализа специалисту по невербалике. Явных и ярких сигналов практически не было. Что и не удивительно: подобный эфир – очень формализованная процедура. И участие в ней предполагает определенный формат поведения. Зеленский присутствовал, как ни крути, на сцене – и находился в довольно дружественной обстановке. Он был окружен своими сторонниками – и мог оперативно передать возможность ответить на любой вопрос кому-то из членов собственной команды. Что он и делал.

С невербальной точки зрения - было видно, что Зеленский волновался. Он достаточно часто переминался с ноги на ногу. На сцене Зеленский привык вести себя очень активно и, когда надо, менять точку локации. А здесь надо было стоять на месте и под прицелом совершенно других телекамер. Общаться на другие темы и в другом контексте. Это все дает, безусловно, почву для волнения. И это волнение было испытано.

Скриншот с видео

Но в целом выступление было достаточно ровным – за исключением пары неловких моментов, когда вопросы задавали Сергей Щербина и Соня Кошкина.

Меня куда больше заинтересовал не невербальный контекст, а поведенческий. А именно - контекст эмоций, ценностей и установок. И на это я хотел бы обратить внимание.

Первое. Зеленский демонстрирует очень сильные и очень негативные эмоции. Гнев. Презрение по отношению к Порошенко, к своему оппоненту. И - апелляция к страху.

Зачастую в вербальных сигналах (в том, что человек говорит) скрываются поведенческие паттерны. Меня заинтересовал момент, когда Зеленский заявил, что Украина, дескать, и так потеряла 9 млн граждан, которые выехали из страны. И что потеряет ещё половину от оставшихся.

Во-первых, это совершенно необоснованные цифры. Есть многочисленные интервью Эллы Либановой, директора института демографии и социальных исследований, где она говорит, что у нас нет такой катастрофической эмиграции, о которой говорят политики. Что не смотря на пиковое значение в 2014 году в целом миграция остается на традиционном уровне.

Во-вторых, нужно понимать, что этот посыл – это апелляция к страху. Попытка запугать. Скорее всего, она неосознанная – она просто входит в канву той эмоциональной картины, которую подает нам кандидат. Но это - апелляция к страху. Желание испугать людей, стремление передать им эмоцию следующую эмоцию – агрессию. Ведь отрицательные эмоции очень хорошо мобилизируют, собирают вокруг своей идеи, консолидируют. Управление массами осуществляется в основном через иррациональные компоненты, через эмоции, которые, в основном, носят отрицательный и очень сильный характер.

И вчера Владимир Зеленский продемонстрировал достаточно хорошее владение отрицательными эмоциями. Агрессия и презрение к своему оппоненту, апелляция к страху по отношению к своим избирателям - это то, что очень сильно действует на публику. И позволяет ею эффективно управлять.

Относительно Порошенко у Зеленского было несколько вербальных посылов, достаточно резких и сильных. Отвечая на вопрос, подаст ли руку оппоненту - он достаточно гневно пошутил по поводу "отрубленных рук". В ходе выступления он несколько раз бросал оскорбительные фразы в отношении оппонента. Говорил, что Порошенко "мучает людей" (когда речь зашла об организации дебатов на "Олимпийском"). Говорил, что не будет из бизнеса выходить 5 лет, как кое-кто из какой-то фабрики. Говорил, что самое сильное оскорбление для него – когда ему скажут, что он – такой же, как Порошенко.

Это все показывает, что Зеленский, как и Порошенко, играет на эмоциональном поле. И у него в этом плане – очень сильное преимущество. Он – актер, и здесь выступает как профессионал. Вызывать сильные эмоции у избирателя ему гораздо проще, чем действующему президенту. Потому что он привык управлять эмоцией зала.

В этом плане он смещает свою стратегию поведения от стратегии молчания, которой они придерживались до этого момента – к стратегии прямого эмоционального управления.

Во вчерашнем выступлении Зеленского проскакивало и хамство. В частности, Соня Кошкина, задавшая вопрос, нарвалась на его достаточно жесткую шутку. Это говорит о стремлении понравиться залу. В данном случае Зеленскиий сознательно или несознательно создал образ. И ему этому образу необходимо теперь соответствовать. Поэтому когда он сталкивается с вопросами, которые могут поставить под сомнение его честность, его открытость, его дружелюбие - он очень быстро переходит к ответной вербальной агрессии. Это неоднократно проявлялось ранее. Например, в его общении с журналисткой "Прямого" под клиникой "Евролаб" после сдачи анализов. После достаточно провокационного вопроса он сразу перешел на обвинения в том, что на этом телеканале оскорбляют его семью. Это показывает, что Зеленский очень быстро переходит к тактике взаимного оскорбления. Но следом за этим следует сразу же тактика отступления. Он бросил оскорбительную фразу в ответ - и тут же ретировался в машину. Не очень хорошая поведенческая реакция для публичного человека.

Касаемо неприятных вопросов, которые ему задавали, то если Соня Кошкина нарвалась на ответную злую шутку, то вопрос Щербины вызвал другую реакцию. Когда журналист задал вопрос по поводу Коломойского – у Зеленского проскочила достаточно стандартная невербальная техника - он начал переспрашивать. В какой-то момент человек начинает делать вид, что он не расслышал достаточно хорошо и четко артикулированный вопрос. Это попытка затянуть время, дать себе возможность обдумать то, что он собирается сказать. Это не говорит о явных признаках лжи. Скорее - о волнении, о желании затянуть время для того, чтобы подыскать более удобную и менее травматичную формулировку.

Что касается очень распространенного в обществе вопроса о готовности Зеленского к должности президента – скажу как человек: у меня нет уверенности, что он готов. У меня складывается ощущение, что у него достаточно упрощенная модель восприятия вот этой деятельности. И он эту модель пытается каждый раз навязать. Что быть президентом - это очень просто. Что есть эксперты, к которым можно обратиться - и тут же переориентироваться на кого-то из них. Что достаточно просто объединить под собой талантливых людей - и они сами все сделают.

Эта упрощенная модель является переносом из прошлого опыта, потому что Зеленский один раз в своей жизни действительно просто объединил под собой талантливых людей - и они создали очень успешный продукт. Но в данном случае им не приходилось бороться с другими не менее талантливыми людьми внутри коллектива.

А здесь он попадает в совершенно другие условия. Где просто объединить под собой талантливых людей не получится. Потому что слишком много людей задействовано. Это и более 4 сотен депутатов Верховной Рады. Это и Кабинет Министров, который по непонятным законам будет формироваться. Это и судебная власть. Это и проблемы с исполнительной властью...

И не везде ты можешь расставить честных. Не везде поставишь тех, кого знаешь.

Зеленский вчера уже говорил, что он понятия не имеет о наличии некоторых экспертов и советников в своей команде. Потому что он многих не утверждал, людей крутится много, он лично даже кого-то не знает. Но пока для него это не стало сигналом для беспокойства.Он считает, что он ответил - и проблема снята.

Поэтому мое мнение - как человека, как политического психолога - готовности нет.

Но проблема даже не в этом. Полностью готов может быть только идеальный кандидат, которого не существует. Проблема в том, что Зеленский так воспринимает ситуацию и постоянно пытается ее упростить. Далеко не все проблеми могут быть решены методом упрощения. Иногда необходимо действовать на очень сложных уровнях.

И Зеленский пока не продемонстрировал способности видеть эту проблему.

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