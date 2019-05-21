Что говорит Зеленский на самом деле? Много месяцев все пытались увидеть реального Зеленского. Именно Владимира Зеленского, а не Василия Голобородько. И сегодня это удалось. И то, что было продемонстрировано, не может не понравится избирателю.

Поведение нового президента на процедуре инаугурации можно разделить на две четко отличающиеся друг от друга части. Первая — неформальное поведение с людьми, пришедшими под Верховную Раду. Вторая — формальное поведение с людьми, пришедшими в Верховную Раду.

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Если для первой аудитории были запасены вполне искренние улыбки и шутливая демонстрация собственных мускулов, то для народных депутатов заготовки носили совершенно иной характер.

Фактически на протяжении всего выступления Зеленский демонстрировал только две ключевые эмоции — гнев и презрение.

Скриншот с инаугурации

Речь сопровождалась четкой артикуляцией, которая обычно присутствует в нашей жизни, когда мы кого-то поучаем и говорим так, чтобы наши слова были четко и однозначно восприняты. Зеленский практически не улыбался, даже когда того требовали нормы этикета.

Скриншот с инаугурации

А в редкие моменты вынужденных позитивных эмоций его улыбка напоминала улыбку лорда Болтона из известного сериала "Игра престолов". Единственный раз, когда он позволил себе не только искренне улыбнуться, но даже и облизнуться от удовольствия — это момент, когда весь зал депутатов поднялся, чтобы поприветствовать его.

В остальные моменты поведение Зеленского напоминало поведение человека, который готовится к острой конфронтации с кем-то. Он был собран, движения скупы и точны, что на него обычно не похоже, жесты четкие и предельно локализованные возле тела. Выступая, он демонстрировал жесткие рубящие движения рукой сверху-вниз.

Слушая главу Конституционного суда Наталью Шапталу, Зеленский вообще склонил голову на бок и стоял в позе учителя, терпеливо выслушивающего ученика, которому он уже знает, какую оценку поставить. И для этого учителя не имеет никакого значения, что его ученик в этот момент говорит. Мнение уже сформировано, а оценка выставлена.

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Новый президент не продемонстрировал практически никаких позитивных эмоций от торжественных процедур. В ответ на многочисленные аплодисменты, сопровождавшие его выступление, Зеленский гораздо чаще демонстрировал полное отсутствие эмоций, чем какую-то эмпатию и протокольное выражение лица. Лишь терпеливое ожидание, пока аплодисменты стихнут.

И это показывает его настоящее отношение и к парламенту в частности, и к принятым формальным процедурам власти в целом. Такие невербальные сигналы говорят о стремлении разрушать, а не договариваться.

Поэтому месседж к парламенту относительно необходимости принять ряд законов вряд ли стоит расценивать как конечную цель. Конечная цель такого поведения состоит в разрушении, а не сосуществовании.

Единственное мерило успешности президента, которое, как продемонстрировали его сигналы, способно на него повлиять — это настроение толпы. С избирателями Зеленский заигрывает, шутит, демонстрирует позитив. Ради них он может показать себя в неприглядном свете или шутливой обстановке. Но в общении с депутатами Зеленский демонстрирует эмоции, противоположные представлению о том, каким должен быть комический актер. Демонстрирует, сознательно перегибая палку. Людям это понравится.

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