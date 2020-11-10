Зеленський попросив Меркель допомогти з вакциною від коронавірусу
Президент Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти в питанні отримання Україною вакцини проти COVID-19 розробки BioNTech та Pfizer.
Це питання політики порушили під час телефонної розмови у вівторок, 10 листопада, повідомляється на сайті Офісу президента.
Пресслужба ОП розповіла, що федеральна канцлерка побажала Зеленському здоров'я і якнайшвидшого одужання від коронавірусу. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та ФРН через погіршення епідемічного стану під час другої хвилі пандемії COVID-19.
Президент попросив про розширення доступу країни до вакцини проти коронавірусу, яка розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.
"Ми вітаємо прорив, досягнутий німецькою фірмою BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробленні вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України під час планування постачання вакцини від коронавірусу", – зазначив Зеленський.
Крім того, Зеленський і Меркель обговорили переговори в "нормандському форматі", а також розроблення програми "Здорова нація".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак захворіли на коронавірус. Глава держави й далі працює в дистанційному режимі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадків.
Раніше в Pfizer попереджали, що не встигнуть подати заявку на дозвіл використання своєї експериментальної вакцини до виборів у США, як пообіцяв президент Дональд Трамп.
Однак Трамп заявив, що про прорив у Pfizer нібито навмисне заявили після виборів, щоб не дати йому перемогти.
Вакцина, розроблена американським фармацевтичним гігантом Pfizer, може стати безплатною для всіх жителів США.