Зеленський попросив Меркель допомогти з вакциною від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти в питанні отримання Україною вакцини проти COVID-19 розробки BioNTech та Pfizer.

Це питання політики порушили під час телефонної розмови у вівторок, 10 листопада, повідомляється на сайті Офісу президента.

Пресслужба ОП розповіла, що федеральна канцлерка побажала Зеленському здоров'я і якнайшвидшого одужання від коронавірусу. Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та ФРН через погіршення епідемічного стану під час другої хвилі пандемії COVID-19.

Президент попросив про розширення доступу країни до вакцини проти коронавірусу, яка розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.

"Ми вітаємо прорив, досягнутий німецькою фірмою BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробленні вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України під час планування постачання вакцини від коронавірусу", – зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський і Меркель обговорили переговори в "нормандському форматі", а також розроблення програми "Здорова нація".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак захворіли на коронавірус. Глава держави й далі працює в дистанційному режимі.

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