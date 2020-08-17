ВАКС заочно заарештував Злочевського у справі про хабар НАБУ і САП

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського у справі про організацію надання 6 млн доларів хабара керівникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це на брифінгу в понеділок, 16 серпня, заявив глава САП Назар Холодницький. Він заявив, що розслідування справи закінчать у межах певних термінів.

"Сьогодні обрано запобіжний захід (Злочевському. – Ред.) у формі утримання під вартою", – сказав Холодницький.

Зі свого боку директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що розслідування цього кримінального провадження найближчим часом буде завершено, зараз у справі проводиться фоноскопічна експертиза.

"Розслідування зараз закінчується, там іде ще фоноскопічна експертиза, і ми будемо намагатися найближчим часом передати цю справу до суду, щоб ці гроші не перебували на депозиті, а були зараховані до державного бюджету", – сказав Ситник.

Зазначимо, що раніше НАБУ і САП оголосили Злочевського в розшук. Йому повідомили про підозру в організації надання хабара керівникам антикорупційних органів.

Миколу Злочевського оголосили в розшук wanted.mvs.gov.ua

Зауважимо, що в тексті підозри Злочевського, яке опинилося у розпорядженні OBOZREVATEL, є інформація, що свідчить про корупційність компанії Burisma. Це має привернути особливу увагу до ексміністра та його "подвигів" у складі злочинної організації, яка займалася легалізацією та відмиванням колосальних коштів.

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