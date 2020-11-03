ВАКС продовжив розслідування у справі нардепа Юрченка

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата Олександра Юрченка та його неофіційного помічника Івана Фіщенка.

Той просив продовжити термін розслідування справи до шести місяців. Про це 3 листопада повідомив журналіст Олег Новіков у своєму Telegram-каналі.

У НАБУ вказували, що необхідно завершити експертизи аудіо та відеозаписів у справі, у тому числі лінгвістичних, допитати свідків, зокрема, членів екологічного комітету Верховної Ради тощо.

Слідчий суддя ВАКС клопотання задовольнив, справу депутата розслідуватимуть щонайменше до 10 березня.

Нагадаємо, що Юрченка підозрюють в отриманні 10 тисяч доларів неправомірної вигоди від детектива НАБУ під прикриттям. За ці гроші нардеп вніс правки до законопроєкту, які б передбачали надання підприємствам, що здійснюють утилізацію сміття, "зеленого тарифу" на продаж електроенергії тощо.

Ще 200 тисяч доларів він нібито просив для підкупу інших нардепів-членів парламентського комітету з питань екології.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, народний депутат України Олександр Юрченко, якого запідозрили в причетності до масштабної корупційної схеми, прийшов до Верховної Ради і заявив, що не має наміру складати мандат.