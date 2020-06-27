ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБУ у справі Писарука і Бахматюка, – асоціації адвокатів

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу Печерського районного суду і закрив справу проти колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка щодо виділення стабілізаційного кредиту VAB банку. НАБУ вже заявило, що не буде виконувати рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню, і разом з САП подало апеляцію до ВАКС. Голови профільних спілок і асоціацій юристів вважають такі дії нонсенсом, адже за законом ВАКС взагалі не має права розглядати таку апеляцію. Повідомляє УНІАН.

Керівники профільних спілок і асоціацій прокоментували заяви НАБУ про невиконання рішення суду і подачу апеляції до Апеляційної палати ВАКС через небажання виконання рішення суду і генпрокуратури про закриття кримінальної справи проти Писарука і Бахматюка.

Зокрема Петро Бойко, голова Ради адвокатів Київської області вважає цю справу “лакмусувиим папірцем реформ прокуратури та антикорупційних органів, які все реформуються останніми роками” . “ВАКС не зупиняє, що це не його юрисдикція, навіть теоретично, якщо САП та НАБУ не згодні з рішенням Печерського суду, то відповідно до правил підсудності вони мали б звернутися до Київського апеляційного суду, а не до Апеляційної палати ВАКС. Однак, на мій погляд, у працівників НАБУ та САП бракує знань кримінального права та процесу, щоб звертатися до суду, який не буде грати на їх боці, - пише Петро Бойко. - Висновок напрошується один: ВАКС починає наочно демонструвати, що він не є незалежним та неупередженим судом, а є лише лялькою в руках ляльководів із НАБУ та САП”.

В свою чергу Денис Невядомський, президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці, заявив: “В умовах зовнішнього управління маємо справу з фактичним нівелюванням фундаментальних основ кримінального процесу. Рано чи пізно це мало статися. Грубі порушення статей 124, 125 Конституції України. ВАКС вкотре показав, що його Конституцією є Malleus Maleficārum (середньовічний трактат про методи переслідування відьом - ред.)”.

Зоя Ярош, президент Асоціації адвокатів України, вважає, що ситуація, що склалася, заслуговує окремої уваги, оскільки “вседозволеність НАБУ України перейшла усі кордони”. “Враховуючи, що Ухвала від 05.06.2020 року ухвалена після початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчим суддею Печерського районного суду, відтак, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не мають права розглядати апеляційну скаргу на ухвалу від 05.06.2020 року у справі № 757/22567/20-к, оскільки апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва повинні подаватися до Київського апеляційного суду. Сподіваюсь, що саме суд, здійснюючи правосуддя, зробить правильні висновки та не допустить порушення закону, адже саме це на суд, в тому числі Вищий антикорупційний суд, покладалось суспільством при його створенні та взагалі реформуванні судової системи.”, - коментує Зоя Ярош.

Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ, на своїй сторінці у Фейсбук також вважає такі дії НАБУ юридичним нонсенсом: “Печерський суд вказав на очевидну незаконність постанови Каська. Генеральний прокурор скасувала відверто незаконну постанову Каська. Ухвала Печерського суду НЕ підлягає оскарженню. Те що НАБУ рішення Печерського суду оскаржило до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, є наступним НОНСЕНСОМ . Апеляційна палата ВАКС не є і не може бути апеляційним судом по ухвалі Печерського суду (в силу п.20 ч.1 ст.3 КПК України). Довіра до державних органів буде тільки в тому випадку, коли вони будуть діяти законно, і НАБУ тут не виключення. Бо характер дій НАБУ ні чим зараз не відрізняється від того з чим НАБУ "бореться".

Нагадаємо, що суд визнав незаконним відновлення провадження проти Писарука і Бахматюка колишнім заступником генпрокурора Віталієм Каськом. Справа була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Однак висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.