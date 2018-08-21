"Вакарчука готують": посол розповів, кого підтримають США на виборах президента

Посол України в США Валерій Чалий запевнив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть конкретного кандидата на президентських виборах в Україні в 2019 році.
Дана заява дипломат зробив 21 серпня на брифінгу з питань стратегічної співпраці між державами, передає "Українська правда".
"США не будуть підтримувати когось конкретно на президентських виборах", - сказав він.
"Швидше за все американці, якщо й не прямо, то просто солідаризуються з тими, хто збереже євроатлантичний курс", - припустив він.
Чалий підкреслив, що політики, які заявляють про корекцію зовнішньополітичного курсу, не користуватимуться підтримкою США.
"Персонально підтримки або протидії ніяко\ не буде, тому що це втручання у виборчий процес", - резюмував він.
Також посол пожартував про "підготовку" США до виборів в Україні співака Святослава Вакарчука.
"Чутки про Вакарчука правдиві - готують. Готують до концерту 24 серпня. Я, чесно вам скажу, як посол, також готуюся", - сказав дипломат.
За його словами, США будуть допомагати в протидії втручання у вибори, не тільки кібератак, а й прямому втручанні. Другою сферою підтримки від США будуть "український народ і забезпечення демократичних виборів".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь можливість його висунення в президенти України.
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