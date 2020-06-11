Вакарчук склав мандат нардепа: перша заява

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про те, що йде з Верховної Ради України.

Про це він повідомив на брифінгу в Маріїнському парку Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Вакарчука, він не припиняє політичну діяльність, а також зберігає членство в "Голосі".

За словами джерел, рішення Вакарчука скласти депутатський мандат було обумовлено збігом низки факторів. Зокрема, в партії був конфлікт навколо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вакарчук відмовився підписувати проект постанови за відставку міністра.

Крім того, після обрання Кіри Рудик главою партії, Вакарчук нібито практично повністю відсторонився від участі в парламентському і партійному житті.

"Він всіляко підкреслював, що є звичайним членом команди, і це – новація. Але, як ми бачимо, у такого підходу є і негативні наслідки", – розповів один з депутатів.

У партії також пов'язують рішення Вакарчука з наближенням місцевих виборів. "Частина наших вважають, що "Голосу" необхідно більш жорстке позиціонування, і позиції Слави цьому перешкоджають", – додало джерело.

Новина оновлюється...