Вакарчук запропонував створити "чіткий" закон щодо Росії

Верховна Рада зобов'язана прийняти закон, яким би регламентувалися відносини між Україною та Росією.

Про це заявив лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук, коментуючи питання про гастролі українських артистів в країні-агресора, передає "Укрінформ".

"Україна взагалі дуже страждає від політики подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей", – зазначив він.

Вакарчук запропонував прийняти закон, в якому б прописали чіткі правила співіснування з Росією.

"Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки – активно гастролюють в Росії. Тому було б добре, щоб держава взагалі прийняло чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслило б, що можна, а що – немає, і тоді це питання було б знято. Оскільки він завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", – пояснив політик.

Святослав Вакарчук УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Крим залишається українським, а Росія – агресор і загарбник.

При цьому Вакарчук вважає, що кримськотатарське питання має розглядатися в контексті всеукраїнського.

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