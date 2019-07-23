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Вакарчук запропонував створити "чіткий" закон щодо Росії

2.2т Читати матеріал російською

Верховна Рада зобов'язана прийняти закон, яким би регламентувалися відносини між Україною та Росією.

Про це заявив лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук, коментуючи питання про гастролі українських артистів в країні-агресора, передає "Укрінформ".

"Україна взагалі дуже страждає від політики подвійних стандартів. І держава часто не хоче брати на себе відповідальність за багато речей, а тому залишається відкритим питання, скажімо так, моральної відповідальності людей", – зазначив він.

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Вакарчук запропонував прийняти закон, в якому б прописали чіткі правила співіснування з Росією.

"Наприклад, чому одні люди принципово не їздять на гастролі в країну-агресор, а інші - навпаки – активно гастролюють в Росії. Тому було б добре, щоб держава взагалі прийняло чіткий закон, умовно кажучи, про співіснування з державою-агресором, де чітко окреслило б, що можна, а що – немає, і тоді це питання було б знято. Оскільки він завжди буде розділяти суспільство, якщо це не обмежено законом", – пояснив політик.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що Крим залишається українським, а Росія – агресор і загарбник.

При цьому Вакарчук вважає, що кримськотатарське питання має розглядатися в контексті всеукраїнського.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Росія - країна-агресор Партія Вакарчука "Голос"
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Mega Death
Mega Death
Клоуны, они и в Африке клоуны. Надо потом принять закон по США, потом по Китаю и так по всем странам Земли)) Каждый день по закону))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
И рыбку съесть и на буёк присесть. Последнее у Вакарчука отлично получается
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CARGO 100
CARGO 100
Ему бы побриться налысо, но чубчик оставить ...
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