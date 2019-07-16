Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Вакарчук запропонував посадити Медведчука на 15 років за держзраду. Відео

4.3т Читати матеріал російською

Лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Юрія Бойка потрібно покарати за проведення переговорів з Москвою щодо постачання російського газу.

Про це на прес-конференції в Києві, 15 липня заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

"Пройшли чергові так звані переговори між Медведчуком, Бойком і російським прем'єром Медведєвим. Слава Богу, ці антиукраїнські політики не займають зараз ніяких державних посад. Вони спокійно їдуть у Москву, проводять там якісь переговори, кажуть про постачання російського газу в Україну. Вони дозволяють собі заяви, мовляв, "ми поставили крапку в підготовці контракту на поставку російського газу". З іншого боку, російський прем'єр офіційно висловлює підтримку "Опозиційній платформі – За життя", яка бере участь у виборах до Верховної Ради", – розповів він.

Новини
Клименко: якщо Вакарчуку потрібно буде стати прем’єр-міністром – він стане

Вакарчук повідомив, що його партія створює проект закону, який передбачає позбавлення волі до 15 років за подібний прояв сепаратизму.

"Така практика існує в багатьох країнах. США ввели "Акт Логана" ще в 1799 році, він вводив кримінальну відповідальність за будь-які переговори з країнами, з якими США перебували в стані конфлікту. Ми пропонуємо подібний за духом і змістом закон. Його повна назва буде "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів із представниками держави-агресора". Сепаратні переговори треба прирівняти до держзради", – пояснив політик.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Згідно з документом, пропонується внести зміни до статті 111 КК "Держзрада", і ввести покарання за сепаратні переговори у вигляді позбавлення волі на термін 13-15 років, а також заборони обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Законопроект зобов'язує реагувати на факт ведення таких переговорів СБУ, тому зміни теж повинні бути внесені в закон про СБУ.

"Щоб відбити у деяких політиків вступати в переговори, ми пропонуємо ускладнити використання куплених ними телеканалів із метою розхитування української державності", – додав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся зі скандальним лідером "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком і кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

На цій зустрічі Медведчук заявив, що без співпраці з Росією неможливо досягти миру на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Сепаратизм в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Сепаратизм в Україні
Особи
Юрій Бойко Віктор Медведчук Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
5
Смішно
30
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
это все от зависти
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Мирний Панас
Мирний Панас
Лойк!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
Хіба тільки за це? Шконка вже давно його чекає!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel