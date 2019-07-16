Вакарчук запропонував посадити Медведчука на 15 років за держзраду. Відео

Лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Юрія Бойка потрібно покарати за проведення переговорів з Москвою щодо постачання російського газу.

Про це на прес-конференції в Києві, 15 липня заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

"Пройшли чергові так звані переговори між Медведчуком, Бойком і російським прем'єром Медведєвим. Слава Богу, ці антиукраїнські політики не займають зараз ніяких державних посад. Вони спокійно їдуть у Москву, проводять там якісь переговори, кажуть про постачання російського газу в Україну. Вони дозволяють собі заяви, мовляв, "ми поставили крапку в підготовці контракту на поставку російського газу". З іншого боку, російський прем'єр офіційно висловлює підтримку "Опозиційній платформі – За життя", яка бере участь у виборах до Верховної Ради", – розповів він.

Вакарчук повідомив, що його партія створює проект закону, який передбачає позбавлення волі до 15 років за подібний прояв сепаратизму.

"Така практика існує в багатьох країнах. США ввели "Акт Логана" ще в 1799 році, він вводив кримінальну відповідальність за будь-які переговори з країнами, з якими США перебували в стані конфлікту. Ми пропонуємо подібний за духом і змістом закон. Його повна назва буде "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів із представниками держави-агресора". Сепаратні переговори треба прирівняти до держзради", – пояснив політик.

Віктор Медведчук

Згідно з документом, пропонується внести зміни до статті 111 КК "Держзрада", і ввести покарання за сепаратні переговори у вигляді позбавлення волі на термін 13-15 років, а також заборони обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Законопроект зобов'язує реагувати на факт ведення таких переговорів СБУ, тому зміни теж повинні бути внесені в закон про СБУ.

"Щоб відбити у деяких політиків вступати в переговори, ми пропонуємо ускладнити використання куплених ними телеканалів із метою розхитування української державності", – додав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся зі скандальним лідером "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком і кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

На цій зустрічі Медведчук заявив, що без співпраці з Росією неможливо досягти миру на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram