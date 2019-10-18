Вакарчук запропонував альтернативу Мінським угодам

Тимчасова спеціальна комісія в Верховній Раді з питань відновлення територіальної цілісності України повинна приєднатися до створення дорожньої карти по вирішенню конфлікту на Донбасі.

Про це "24 каналу" заявив лідер партії "Голос", народний депутат Святослав Вакарчук.

"Мінські угоди ведуть в нікуди. Треба створити нову дорожню карту і мати мужність сказати собі, що за Мінських угодами Україна втратить суверенітет. А то, що нам потрібно, і я думаю, що ТСК буде мати до цього пряме відношення, – нова українська дорожня карта", – зазначив він.

Святослав Вакарчук Прес-служба "Голосу"

"Всі угоди, які пишуться сьогодні, подивіться на їх назви: "Мінськ", "Будапешт", "Нормандія". Це все хороші назви, але це не українські назви. Нам потрібна українська назва", – додав Вакарчук.

За його словами, Україні потрібні кіборги у зовнішній політиці, готові до нестандартних, сміливих рішень.

"Ми тут, у Верховній Раді, готові брати на себе відповідальність, взяти на себе і допомогти в цьому президенту, дати всім можливість сформувати одну позицію, а не чути розмиті відповіді на конкретні питання", – сказав лідер "Голоси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук записав звернення до українців через формулу Штайнмаєра.

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