Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 17:52
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Вакарчук запропонував альтернативу Мінським угодам

2.1т Читати матеріал російською

Тимчасова спеціальна комісія в Верховній Раді з питань відновлення територіальної цілісності України повинна приєднатися до створення дорожньої карти по вирішенню конфлікту на Донбасі.

Про це "24 каналу" заявив лідер партії "Голос", народний депутат Святослав Вакарчук.

"Мінські угоди ведуть в нікуди. Треба створити нову дорожню карту і мати мужність сказати собі, що за Мінських угодами Україна втратить суверенітет. А то, що нам потрібно, і я думаю, що ТСК буде мати до цього пряме відношення, – нова українська дорожня карта", – зазначив він.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Прес-служба "Голосу"

"Всі угоди, які пишуться сьогодні, подивіться на їх назви: "Мінськ", "Будапешт", "Нормандія". Це все хороші назви, але це не українські назви. Нам потрібна українська назва", – додав Вакарчук.

Новини
Вакарчук пояснив, чому кілька років не спілкується із Зеленським

За його словами, Україні потрібні кіборги у зовнішній політиці, готові до нестандартних, сміливих рішень.

"Ми тут, у Верховній Раді, готові брати на себе відповідальність, взяти на себе і допомогти в цьому президенту, дати всім можливість сформувати одну позицію, а не чути розмиті відповіді на конкретні питання", – сказав лідер "Голоси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук записав звернення до українців через формулу Штайнмаєра.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
15
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Как всегда бла-бла-бла ни о чем
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
руденко евгений
руденко евгений
дежа вю!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
70rus xxx
70rus xxx
При всем негативным отношением к предыдущей Раде,они смотрелись как то по сурьезней.Здесь каких то шутов набрали,кто не бельмеса в политики.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel