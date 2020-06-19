Вакарчук вийшов з фракції "Голос" і "перехитрив" Раду

Лідер партії "Голос" народний депутат Святослав Вакарчук подав заяву про вихід з фракції "Голос" у Верховній Раді.

Про це в сесійній залі 19 червня оголосив глава парламенту Дмитро Разумков.

Вакарчук прийняв таке рішення після того, як 18 червня Рада не підтримала позбавлення його депутатського мандата. Після виходу політика з фракції члени "Голосу" зберуть з'їзд партії, на якому через ЦВК виключать його зі списків. Таким чином Вакарчук втратить мандат депутата. На його місце в Верховну Раду прийде наступна людина з партійного списку.

"Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з'їздом партії з виборчого списку, згідно з Конституцією, що автоматично призведе до втрати мною депутатського мандата", – написав Вакарчук у Facebook.

Вакарчук "перехитрив" Раду Facebook Святослава Вакарчука

Як писав OBOZREVATEL, У четвер, 18 червня, Верховна Рада відхилила проект постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука".